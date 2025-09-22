Oszust w rękach ryckich policjantów. 84-latka straciła ponad 100 tysięcy złotych! Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z ryckiej komendy zatrzymali 35-letniego mieszkańca Warszawy, podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na pracownika kancelarii adwokackiej”. Jego rola w przestępstwie polegała na odebraniu od seniorki pieniędzy. W wyniku działania oszustów 84-letnia kobieta straciła ponad 100 tysięcy złotych. Postępowanie wykazało również, że mężczyzna posłużył się podrobionym podpisem na umowie kupna pojazdu wykorzystanego do przestępstwa. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, a za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu. 84-letnia mieszkanka powiatu ryckiego otrzymała telefon od kobiety, która podała się za jej córkę. Oszustka poinformowała, że grozi jej więzienie w związku z wypadkiem i konieczne jest wpłacenie wysokiej kaucji. Po chwili rozmowę kontynuowała inna kobieta, podająca się za adwokata, która potwierdziła konieczność „pomocy córce”.

Pokrzywdzona, działając zgodnie z instrukcjami oszustek, przygotowała pieniądze. Niedługo później w jej domu pojawił się mężczyzna, któremu zgodnie z ustaleniami seniorka przekazała zebrane środki. Przestępcy wyłudzili od kobiety pieniądze w kwocie ponad 100 tysięcy złotych.

W toku postępowania ryccy kryminalni wytypowali osobę zaangażowaną w przestępstwo. Był to 35-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec zeszłego tygodnia przez ryckich policjantów na terenie stolicy. Następnie przewieziono go do Prokuratury Rejonowej w Rykach, gdzie usłyszał zarzut dokonania oszustwa wspólnie z innymi osobami. Rolą mężczyzny było odebranie gotówki od seniorki.

Dodatkowo ujawniono, że mężczyzna dokonał podrobienia podpisu na umowie kupna pojazdu, który posłużył do popełnienia przestępstwa.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości blisko 10 tysięcy złotych.

Przypominamy, aby zachować szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych i nie przekazywać pieniędzy osobom nieznajomym. W przypadku wątpliwości zawsze należy kontaktować się z członkami rodziny lub odpowiednimi służbami. Oszuści często podszywają się pod bliskich lub przedstawicieli instytucji, wykorzystując strach i emocje ofiar.

( KWP w Lublinie / kp)

Film Oszust w rękach ryckich policjantów. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Oszust w rękach ryckich policjantów. (format mp4 - rozmiar 4.28 MB)