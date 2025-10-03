Znam te sztuczki Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Oszuści nie odpuszczają i posługują się coraz to nowszymi sposobami, by wzbogacić się czyimś kosztem. Niezmienną jednak pozostaje zasada ograniczonego zaufania i weryfikacja usłyszanych czy przeczytanych informacji. Policjanci nie ustają w przypominaniu o tym, że przestępcy nie zwalniają tempa. Tym razem wraz z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opatowie funkcjonariusze dzielą się radami o tym, jak nie paść ofiarą przestępstwa.

Oszuści stosują coraz to nowe metody, aby wyłudzić pieniądze, dane osobowe czy dostęp do kont bankowych. Oszuści podszywają się pod policjantów, pracowników banków czy członków rodziny. Aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich wspólnie z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opatowie policjanci przygotowali filmowy poradnik o tym, jak poradzić sobie w różnych sytuacjach i zachować ostrożność.

( KWP w Kielcach / mw)

Film Znam te sztuczki