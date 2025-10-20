42-latek, który groził krakowskiej lekarce został tymczasowo aresztowany Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Najpierw były maile z groźbami, a następnie próba spotkania twarzą w twarz. Szukając jej w szpitalu, miał przy sobie 3 noże. 42-letni mieszkaniec Śląska zatrzymany za nękanie i grożenie krakowskiej lekarce.

42-latek pojawił się w krakowskim szpitalu im. Babińskiego 15 października br. Mężczyzna rozpytywał personel o 29-letnią lekarkę, u której miał się leczyć na Śląsku. Nie udało mu się jednak w tym dniu do niej dostać. Mężczyzna pojawił się w szpitalu, już na następny dzień szukając znowu sposobności, aby zobaczyć się z lekarką. Ochroniarze podczas rozmowy z nim zauważyli, że człowiek ten ma ze sobą 3 noże, (twierdził, że do smarowania bułek masłem), które mu odebrano. Ponieważ i tym razem nie udało mu się spotkać z lekarką, mężczyzna oddalił się z terenu szpitala.

Dyrekcja szpitala natychmiast powiadomiła służby. Krakowscy policjanci bardzo poważnie podeszli do tego incydentu. W trybie pilnym na miejsce zostali skierowani policjanci prewencji oraz pionu kryminalnego. Zabezpieczono nagrania monitoringu, jak również odebrane przez ochronę noże. Okazało się również, że od kilkunastu tygodni 42-latek nękał lekarkę mailami. Z uwagi na sytuację kobiecie została zaproponowana policyjna ochrona.

Policjanci błyskawicznie ustalili, że mężczyzna jest mieszkańcem Dąbrowy Górniczej, ale nie mieszka w mieszkaniu z matką, gdyż na początku października dotkliwie ją pobił i wdrożono wobec mężczyzny nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się do niej.

Funkcjonariusze namierzyli miejsce przebywania 42-latka i 17 października, we wczesnych godzinach rannych doszło do jego zatrzymania. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono nośniki elektroniczne, jak również znaleziono i zabezpieczono nóż, który kilka dni wcześniej mężczyzna kupił w specjalistycznym sklepie z militariami. Po zatrzymaniu 42-latek został przewieziony do V Komisariatu Policji w Krakowie, gdzie zostały przeprowadzone z nim czynności. Bardzo prawdopodobne jest, że gdyby nie reakcja personelu szpitala i zdecydowane działanie policjantów -mogło dojść do tragedii.

Sprawca usłyszał zarzuty z art. 190 oraz 190a KK (gróźb oraz stalkingu) Decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Izolacja będzie odbywać się na oddziale zamkniętym w areszcie śledczym.

( KWP w Krakowie / kp)

