Gala konkursu plastyczno-filmowego „Letni PrzeWodnik” Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Gdy dni robią się coraz krótsze a liście żółkną na drzewach, przypominamy sobie letni czas. Wspominamy wypoczynek nad wodą i w górach, nasze podróże, wyprawy rowerowe i piesze. Te wspomnienia są piękne tylko wtedy, gdy dbaliśmy o bezpieczeństwo. A o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacji przypominała ogólnopolska akcja edukacyjna Policji, „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Jej podsumowaniem jest konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Letni PrzeWodnik”.

W środę, 22 października 2025 r., w Komendzie Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Sali im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa odbyła się gala oraz wręczenie nagród laureatom konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Letni PrzeWodnik”. Konkurs zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, zorganizowany przez Komendę Główną Policji i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Uroczystą galę uświetnili swoją obecnością Agnieszka Żebrowska - Dyrektor Biura Sponsoringu i Prewencji PZU S.A, Aneta Suda - Naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych i Porządku Publicznego MSWiA, gospodarze konkursu insp . Robert Kumor, dyrektor Biura Prewencji KGP i insp. Piotr Kulesza zastępca dyrektora Biura Prewencji KGP, laureaci konkursu, ich opiekunowie oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębem Wielkim.

W imieniu Komendanta Głównego Policji, gen. insp . Marka Boronia i w imieniu własnym gratuluję wszystkim laureatom. Wasza kreatywność, zaangażowanie i pomysłowość nie zna granic. Gratuluję również rodzicom i opiekunom, bo to też państwa zasługa, że pokierowaliście swoich podopiecznych w taki sposób, aby zainteresowali się tematem bezpieczeństwa – mówił, insp. Robert Kumor. - Polska Policja od początku swojej działalności, bardzo poważnie traktuje temat bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o edukację młodych ludzi. Staramy się kierować nasze działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym do najmłodszych. I wierzymy, że młodzież która otrzymała dzisiaj nagrody i wyróżnienia zostanie ambasadorami naszej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”.

Gdy jestem z wami, stykam się z kreatywnością, świeżym i jednocześnie mądrym podejściem. Mimo młodego wieku uczestników konkursu, prace bardzo poważnie traktują tematu bezpieczeństwa i niosą ze sobą ładunek życiowej mądrości - powiedziała Agnieszka Żebrowska. - Gdy przeglądałam prace konkursowe zauważyłam, że sztuka ma wiele wspólnego z bezpieczeństwem. Do tworzenia prac artystycznych jest potrzebna wyobraźnia, tak jak przy dbaniu o bezpieczeństwo, wyobraźnia jest niezbędna. Umiejętność przewidywania zagrożeń jest częścią codziennej rzeczywistości. Jestem zachwycona młodymi twórcami i mam nadzieję, że będzie tak co roku.

Jestem wzruszona pracami młodych ludzi, które w przemyślany i kreatywny sposób potrafią dotrzeć swoim przekazem do innych. Wszystkie prace zostały zrobione w profesjonalny sposób, z widocznymi elementami talentu który warto rozwijać i pielęgnować – mówiła Aneta Suda . - Gratuluję wszystkim laureatom, i myślę, że jest to dobry kierunek dla łączenia talentu i tematu bezpieczeństwa.

Jury składające się z przedstawicieli Biura Prewencji KGP oraz PZU S.A, wyłoniło 19 laureatów: 4 nagrody głównych, 4 wyróżnienia oraz 4 wyróżnienia dodatkowe w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendanta Głównego Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz PZU S.A.

Prace laureatów konkursu „Letni PrzeWodnik” można zobaczyć tutaj: Wyniki konkursu plastyczno-filmowego pn. „Letni PrzeWODNIK”

Uroczystość uświetniły: pokaz nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w formie multimedialnej prezentacji i musztra paradna wykonana przez policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej Policji z OPP w Warszawie.

Po części oficjalnej goście obejrzeli wystawy tematyczne związane z upowszechnianiem wiedzy o historii i tradycji w Policji, które znajdują się w siedzibie Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji przy ul. Orkana 14.

Konkurs ten jest przede wszystkim inwestycją w wiedzę, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w kreowaniu właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Podstawą jego organizacji jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, uprawiających różne formy rekreacji w górach oraz podczas wypraw rowerowych i pieszych. Czyli akcja uwzględnienia bezpieczeństwo osób korzystających z różnych aktywnych form wypoczynku podczas sezonu letniego.

Konkurs trwał od 13 czerwca do 30 września 2025 r. a wziąć w nich udział mogły prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3. osób) w formie rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych: kat. I – wiek: 5 - 10 lat, kat. II - wiek: 11 - 16 lat.

