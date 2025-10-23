Bezpiecznie i na czas – transport organów z użyciem policyjnych śmigłowców Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Piloci z Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji KGP uczestniczyli w kolejnych misjach transportu organów do przeszczepu. Tym razem policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne przeszczepy w dolnośląskim i stołecznym szpitalu.

W przypadku pierwszego z transportów policyjny śmigłowiec Bell 407-GXi wystartował z województwa podkarpackiego. To tam, na lądowisku, chwilę wcześniej nastąpiło przekazanie cennego urządzenia wraz z sercem do wojskowego samolotu BRYZA. – Transport organów do przeszczepu we współpracy z kolegami z wojska realizowaliśmy już po raz 10. – mówi insp. pil. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP i dodaje: - Doświadczenie, które przez ten czas zdobyliśmy we współpracy, pozwala nam na coraz lepsze zgranie się w czasie. Jest to szczególnie ważne w takich jak ta sytuacjach, kiedy na pokładach naszych maszyn transportowane jest serce, które może uratować komuś życie. Każde najmniejsze opóźnienie może mieć realne konsekwencje dla pacjenta oczekującego na przeszczep. Dla nas to duża odpowiedzialność, ale i satysfakcja, że w ten sposób możemy pomagać.

Narząd przeznaczony był dla 57-letniego mężczyzny oczekującego na przeszczep w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Nowością było urządzenie, w którym serce się znajdowało. – W przypadku transportu takiego organu jak serce liczy się każda minuta, ale równie ważne są warunki, w jakich organ ten jest przewożony – podkreśla Mateusz Rakowski, koordynator ds. transplantacji serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. – Dzięki zastosowaniu przez nas nowego urządzenia do przewozu organów, w które od kilku tygodni wyposażony jest nasz szpital, mogliśmy utrzymać optymalne parametry serca przez cały czas podróży – i dodaje: - Urządzenie to zapewnia dużą stabilność temperatury. Takie rozwiązanie, w połączeniu ze sprawnym działaniem służb lotniczych, znacząco podniosło skuteczność całej operacji. Dzięki temu zwiększyliśmy szansę powodzenia zabiegu, a pacjent miał możliwość szybszego powrotu do pełni sił i zdrowia.

Również na pokładzie Bella 407-GXi odbył się kolejny transport. Tym razem policyjny śmigłowiec wystartował z Budzisk na granicy polsko-litewskiej, a na jego pokładzie oprócz załogi maszyny i medyków, w specjalnej lodówce, znalazła się wątroba. Czekał na nią pacjent Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był to już osiemnasty transport organu realizowany z tego kierunku przez policyjnych lotników.

Do tej pory piloci z Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji KGP wykonali łącznie 67 lotów transplantacyjnych – w tym 41 z sercem i 16 z wątrobą. Każda z tych misji wymagała precyzyjnego planowania, współpracy z personelem medycznym i gotowości do działania o każdej porze.