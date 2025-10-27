Opolskie policjantki i pracownice cywilne promują zdrowie kobiet Data publikacji 27.10.2025 Powrót Drukuj Październik to miesiąc, w którym szczególną uwagę poświęcamy kobietom i profilaktyce zdrowotnej. Z tej okazji, w ramach obchodów 100-lecia kobiet w Policji, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu zorganizowano warsztaty samobadania piersi. Spotkanie miało na celu przypomnienie, jak ważna jest troska o własne zdrowie i regularne badania profilaktyczne. Wydarzenie poprowadziła Pani Beata Ryx Prezeska Opolskiego Klubu Amazonek.

Na co dzień policjantki i pracownice cywilne Opolszczyzny dbają o bezpieczeństwo innych. Wspierają osoby w kryzysie, reagują w sytuacjach zagrożenia, koordynują działania naszej formacji. Tym razem miały jednak okazję pomyśleć choć przez chwilę o sobie i zadbać o swoje zdrowie. Wszystko to za sprawą warsztatów samobadania piersi, jakie odbyły się w murach opolskiej komendy.

Wydarzenie poprowadziła Pani Beata Ryx - Prezeska Opolskiego Klubu Amazonek. Prowadząca edukowała uczestniczki spotkania jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi, jakie symptomy powinny zwrócić ich czujność i uwagę oraz gdzie szukać pomocy w razie wątpliwości. Podkreślała również, jak ważne jest systematyczne wykonywanie badań.





Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. W tym okresie szczególnie promowane są tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. Inicjatywa doskonale wpisała się w założenia kampanii oraz cykl wydarzeń związanych z jubileuszem 100-lecia kobiet w Policji.