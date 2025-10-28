Akt oskarżenia przeciwko grupie „fakturowej” Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia wobec 16 osób zakończyło się śledztwo podkarpackiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, w którym czynności wykonywali funkcjonariusze CBŚP i KAS. Grupa zajmowała się między innymi wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi oraz fikcyjnymi fakturami VAT, popełnianiem przestępstw skarbowych, a także praniem pieniędzy. W ramach procederu wystawiono faktury na łączną kwotę blisko 107 mln zł, a straty Skarbu Państwa to co najmniej ponad 19 mln zł.

W połowie października prokurator z podkarpackiego pionu PZ Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 15 osobom oskarżając je o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi oraz fikcyjnymi fakturami VAT, popełnianiem przestępstw skarbowych, a także praniem pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

Czynności w śledztwie były realizowane przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że grupa przestępcza działała na terenie wielu miejscowości w Polsce, w tym między innymi w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Piasecznie, Grójcu, Uniejowie, Raszynie, Sękocinie-Lesie i Sękocinie Nowym, a także w innych miejscowościach.

Wszystko wskazuje na to, że grupą kierował obywatel Ukrainy Jurii S., który był jej założycielem i liderem. Z ustaleń śledczych wynika, że w skład grupy wchodziło co najmniej 20 osób w tym między innymi narodowości polskiej i ukraińskiej.

Celem działalności grupy było popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zakładała podmioty gospodarcze, za pomocą których wystawiała nierzetelne i fikcyjne faktury VAT. Ponadto bezpodstawnie obniżała zobowiązania podatkowe podmiotów kontrolowanych przez członków grupy.

W ramach przestępczego procederu utworzono 25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem których wystawiono faktury na łączną kwotę blisko 107 mln zł, co stanowi mienie wielkiej wartości. W rezultacie działań grupy Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej ponad 19 mln zł. Według śledczych członkowie grupy z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Oskarżonym zarzuca się również podejmowanie czynności mających na celu utrudnianie lub udaremnianie ustalenia przestępczego pochodzenia środków finansowych. Działania te miały na celu legalizację środków uzyskanych z przestępczej działalności, czyli tak zwane pranie pieniędzy. Niektórym oskarżonym zarzuca się ponadto nielegalne posiadanie broni palnej i nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym zakazy opuszczania kraju, poręczenia majątkowe, w tym jedno w wysokości pół miliona złotych i hipotekę przymusową na nieruchomości o wartości 2 mln zł. Ponadto u oskarżonych zabezpieczono mienie w postaci między innymi luksusowego zegarka i biżuterii, zbioru dzieł sztuki w tym ikon i drogocennego żyrandola, gotówki, luksusowego samochodu osobowego. Całość o łącznej wartości około 1,5 mln zł.

(CBŚP na podstawie materiału Prokuratury Krajowej)