Narodowe Święto Niepodległości Data publikacji 11.11.2025 Powrót Drukuj 11 listopada br. w całym kraju wspólnie uczciliśmy 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne obchody odbyły się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w których uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. Podczas uroczystości nominację generalską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał insp. Artur Bednarek Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Narodowe Święto Niepodległości to dzień, w którym z dumą wspominamy bohaterów walczących o wolność naszej Ojczyzny oraz wszystkich, którzy przez lata budowali ją niepodległą i silną.

Uroczystość rozpoczęła mszą świętą w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, odprawiona za tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszego kraju.

Centralne Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu. Policję w uroczystościach reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który wraz z przedstawicielami służb mundurowych oddał hołd wszystkim, dzięki którym możemy dziś cieszyć się wolnością.

Podczas uroczystości, trzej zasłużeni funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali – na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego nominacje generalskie. To wyraz wdzięczności za ich wieloletnią służbę, zaangażowanie oraz uznanie dla bogatego doświadczenia zawodowego.

W gronie awansowanych znalazł się Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek, który z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał nominację na stopień nadinspektora Policji.

Nowo mianowany generał jest związany z Policją od 1991 roku. W trakcie swojej wieloletniej służby pełnił obowiązki w jednostkach Policji m.in. w Lubińcu, Herbach, Częstochowie, Kielcach i Katowicach. Zawsze z pełnym zaangażowaniem realizował zadania służbowe, dając przykład profesjonalizmu, odpowiedzialności i oddania służbie publicznej.

Nadinspektor Artur Bednarek swoją postawą i doświadczeniem stanowi wzór dla podległych policjantów oraz współpracowników, budując autorytet Policji i przyczyniając się do wzmacniania bezpieczeństwa obywateli.

Niech ten wyjątkowy dzień będzie symbolem jedności, dumy i miłości do Ojczyzny.

BKS KGP (tekst: podkom. I. Kijowska; foto: mjr K. Grzech z SG, MSWiA)

Liczne uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości odbywają się również na terenie całego kraju.

KWP w Szczecinie: Zachodniopomorska Policja na Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości

KWP w Katowicach: Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

KWP w Opolu: Narodowe Święto Niepodległości w Opolu

KWP w Lublinie: Lubelskie obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

KWP w Radomiu: Mazowieccy policjanci uczcili 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości