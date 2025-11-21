Zarzut zabójstwa dla 46-latka Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Piscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą śledztwo w sprawie śmierci 51-letniej mieszkanki gminy Orzysz. Zarzut zabójstwa usłyszał jej 46-letni partner, który dotkliwi ją pobił. Do zdarzenia doszło w miejscu ich zamieszkania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnią przyczyny i okoliczności śmierci 51-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło we wtorek (18 listopada br.) w jednym z mieszkań na terenie gminy Orzysz. Funkcjonariusze zastali tam nietrzeźwego 46-latka oraz jego 51-letnią partnerkę, która leżała na podłodze nie dając oznak życia. Kobieta miała na twarzy widoczne obrażenia. Mężczyzna został zatrzymany. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia policjanci ustalili, że mężczyzna ten wielokrotnie, energicznie uderzał partnerkę pięściami w głowę i twarz, a kiedy ta upadła kopał ją po głowie. Oficer dyżurny piskiej jednostki informację o tym zdarzeniu otrzymał od sąsiada, do którego przyszedł 46-latek z prośbą o pomoc dla partnerki.

Za zabójstwo mieszkańcowi gminy Orzysz grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. W tym przypadku kara będzie surowa, bo mężczyzna popełnił to przestępstwo w okresie tzw. recydywy. Wszytko, wskazuje też na to, że zostanie tymczasowo aresztowany.

( KWP w Olsztynie / kp)

