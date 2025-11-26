Znęcał się nad swoim psem - został zatrzymany Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kłodzka zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoim psem. Jak wynika z akt sprawy mieszkaniec powiatu kłodzkiego od pewnego czasu bił, kopał oraz przyduszał do podłoża zwierzę. Po jednym z tego typu zdarzeń zwierzę uciekło z posesji i w ten sposób trafił pod opiekę specjalistów z kłodzkiego schroniska. Na podstawie zebranych do sprawy materiałów, mężczyzna usłyszał zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. Każdy, kto jest świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, ma obowiązek reagować. Wystarczy powiadomić policję, straż miejską lub lokalne organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Szybka reakcja może uratować życie czworonogom, które same nie potrafią poprosić o pomoc.

Kłodzcy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzanego o długotrwałe znęcanie się nad psem. Do zatrzymania doszło dzięki intensywnej pracy mundurowych, którzy między innymi na podstawie nagrania z utrwalonym przebiegiem brutalnego zachowania wobec zwierzęcia, ustalili tożsamość sprawcy, jak również jego aktualne miejsce pobytu.

Jak wynika z akt sprawy, już od początku listopada br. mieszkaniec powiatu kłodzkiego stosował przemoc fizyczną wobec swojego psa. Na domiar złego w dniu 17 listopada br. na terenie Kłodzka doszło do kolejnego zdarzenia, podczas którego mężczyzna kopnął, a co gorsze przyduszał do podłoża psa powodując u niego ból oraz cierpienie.

Chwilę po tym zdarzeniu, wykorzystując nieuwagę mężczyzny pies uciekł z terenu posesji, a następnie trafił pod opiekę specjalistów kłodzkiego schroniska dla zwierząt. W tym miejscu zwierzę otrzymało pomoc i opiekę medyczną.

Na podstawie zebranych do sprawy materiałów 35-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem.

Wczoraj 25 listopada br. prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz posiadania zwierząt.

Przypominamy, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Pies, tak jak człowiek, czuje ból, strach i cierpienie. To wierne i bezbronne stworzenie, które bezgranicznie ufa swojemu opiekunowi. Krzywdzenie zwierząt jest nie tylko przestępstwem, ale też okrucieństwem. Każde z nich zasługuje na szacunek, opiekę i miłość.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Znęcał się nad swoim psem - został zatrzymany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Znęcał się nad swoim psem - został zatrzymany (format mp4 - rozmiar 18.44 MB)