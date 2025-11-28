Na rękach wynieśli kobietę z zadymionego budynku, było o krok od tragedii Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Z zadymionego domu na rękach policjanci wynieśli potrzebującą pomocy kobietę. Dramatyczne zgłoszenie dostali tuż przed godz. 1.00 w nocy. Wynikało z niego, że z budynku wydostał się mężczyzna, jednak w środku została jego żona, która nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. W takiej sytuacji decyzja mogła być tylko jedna - funkcjonariusze ruszyli na ratunek i weszli do zadymionych pomieszczeń. Byli pierwsi na miejscu. Zaopiekowali się 75-latką zabezpieczyli do czasu przyjazdu służb medycznych. Dzięki błyskawicznej reakcji i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

Dzisiejszej nocy dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o silnym zadymieniu domu jednorodzinnego. Jako pierwsi na miejsce dotarli mundurowi z wydziału patrolowo-interwencyjnego. Ze zgłoszenia wynikało, że w budynku jest kobieta, która nie może wydostać się o własnych siłach. Bez wahania wbiegli w kłęby dymu, bo każda sekunda w tej sytuacji miała znaczenie. Odnaleźli leżącą w łóżku 75-latkę, podłączoną do specjalistycznej aparatury medycznej. Jeden z funkcjonariuszy wziął kobietę na ręce, inny krzesło z niezbędną aparaturą i przy wsparciu kolegów z patrolu, którzy torowali i oświetlali im drogę, wynieśli seniorkę. Wraz ze strażakami zaopiekowali się kobietą oraz jej mężem, który wcześniej sam opuścił budynek.

Po przybyciu na miejsce załogi karetki pogotowia policjanci przekazali małżeństwo pod opiekę lekarza. Przyczyny zadymienia są ustalane. Szybka i zdecydowana reakcja policjantów przyczyniła się do szczęśliwego zakończenia akcji ratunkowej. Nikt z domowników na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

Pamiętajmy, że aby zapobiec pożarom, powinniśmy stosować się do zasad bezpieczeństwa i między innymi nie składować łatwopalnych materiałów w pobliżu źródeł ciepła, czy też zadbać o regularne przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, mających wpływ na działanie pieca.

( KWP w Białymstoku / kp)