Projekt TROPIK-9 – Pierwsze szkolenie za nami Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj „Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym takim wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies” – słowa Konrada Lorenza towarzyszą uczestnikom projektu „TROPIK-9”od momentu jego rozpoczęcia.

Pierwsze specjalistyczne szkolenie, które odbywało się w Janowie Podlaskim w dniach 24-28 listopada 2025 r., dotyczyło udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej policyjnym psom służbowym, które mogą odnieść obrażenia w czasie różnych działań interwencyjnych. Znajomość podstawowych procedur medycznych to nie tylko decydująca sprawa w kryzysowych momentach, ale też jeden z głównych elementów troszczenia się o dobrostan służbowych zwierząt.

W czterodniowym szkoleniu udział wzięli przewodnicy psów służbowych z KWP we Wrocławiu, Krakowie i Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej oraz policjanci z Litwy i Estonii. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli wykorzystanie zmodyfikowanego dla K9 protokołu M3ARCH3 porządkującego działania ratownicze przy rannym psie i wykorzystanie akronimu PAWS (pain, anitbiotics, wounds, splinting).

Ważnym elementem podsumowującym zdobytą wiedzę i umiejętności były trzy symulacje pierwszej pomocy pozwalające na przećwiczenie działań ratowniczych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Scenariusze przygotowane przez instruktorów Paramedyk Simulation obejmowały trzy sytuacje: 1) pierwsza pomoc przy zatrzymaniu krążenia u psa, 2) procedura przy ranie postrzałowej i ranach odniesionych po ataku przez dzika, 3) pomoc w wypadku potrącenia psa przez samochód. „Jak ćwiczycie – tak później zrobicie” – uprzedzali uczestników instruktorzy i chwalili ich za duże zaangażowanie, dobrą pracę zespołową i szybkość działania.

Szkolenie zamykał wykład z technologii żywienia psów służbowych, ponieważ organizatorzy wychodzą z założenia, że znaczenie właściwej diety dla psów jest porównywalne z umiejętnościami udzielania im pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Znajomość i stosowanie zasad prawidłowego żywienia zapewnia psom, które przez wiele lat ciężko dla nas pracują, dłuższe i zdrowsze życie.

Kolejne edycje szkoleń w ramach projektu odbędą się już na początku nowego roku.

Głównym celem projektu „TROPIK-9 – Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie” jest wzmocnienie skuteczności Policji w zakresie wykorzystania psów służbowych i nadanie jej nowych możliwości przy przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz usprawnienie adekwatnego reagowania w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa powstałych z uwagi na zwiększony napływ grup przestępczych, przemyt broni, narkotyków i materiałów wybuchowych.

W ramach projektu zaplanowano liczne szkolenia z działań prewencyjnych z użyciem psów służbowych kategorii patrolowej i patrolowo-tropiącej, szkolenia poszukiwawcze z użyciem psów służbowych kategorii patrolowo-tropiącej, tropiącej, tropiącej osoby według założeń mantralingu, do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich oraz z użyciem koni służbowych, szkolenia dla osób wykonujących czynności pozoranta, szkolenia dla przewodników psów służbowych w kategorii bojowej, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zespołów pirotechnicznych, jak również do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Partnerami zagranicznymi w projekcie są przedstawiciele Policji z Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast w ramach współpracy międzyresortowej założenia projektu przewidują również udział przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej. Projekt TROPIK-9 realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027 i zaplanowany jest na 36 miesięcy.

(Tekst i zdjęcia: Izabela Pajdała-Kusińska - Gazeta Policyjna)