Areszty dla podejrzanych o wypranie ponad 400 tys. zł Data publikacji 12.12.2025 Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Wobec dwóch z nich sąd zastosował trzymiesięczne areszty. Sprawa jest rozwojowa.

Szczecińscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w wyniku skrupulatnie prowadzonych czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych ustalili, że 38-letni mieszkaniec Szczecina wspólnie z 22-letnim obcokrajowcem oraz innymi osobami brał udział w procederze prania brudnych pieniędzy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawcy przyjmowali, przekazywali, ukrywali oraz dokonywali transferu środków pochodzących z przestępstwa o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych. 38-latek pozyskiwał do współpracy kolejne osoby, które udostępniały mu swoje dane osobowe i dokumenty tożsamości. Na ich podstawie zakładał fikcyjne firmy oraz rachunki bankowe, nad którymi przejmował kontrolę i dokonywał szeregu operacji finansowych mających na celu ukrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy.

Podczas zatrzymań policjanci znaleźli również środki odurzające, należące do 22-letniego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. W sprawie zatrzymano już kolejne dwie osoby. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań, a postępowanie ma charakter rozwojowy.

Apelujemy o ostrożność przy udostępnianiu swoich danych osobowych oraz dokumentów, które mogą zostać wykorzystane do działalności przestępczej. Każde podejrzane sytuacje warto zgłaszać w najbliższej jednostce Policji.