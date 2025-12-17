Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie woj. wielkopolskiego i kilku innych, która zajmowała się od blisko 3 lat przemytem, wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy skarbowej. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia akcyzy i podatku VAT to blisko 34 mln zł.

Policjanci ustalili, że tytoń początkowo trafiał z krajów bloku wschodniego do Niemiec. Stamtąd był przemycany na teren Polski. Już w naszym kraju towar trafiał na krajalnie, a dalej w postaci krajanki tytoniowej był sprzedawany lub trafiał do fabryczek produkujących papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Z ustaleń wynika, że przerobiony tytoń trafiał następnie do kilku województw, w tym Wielkopolski.

Na podstawie analizy zebranych informacji policjanci z Poznania, 2 grudnia br. wspierani przez Grupy Realizacyjne z Poznania i Piły, pojechali sprawdzić wytypowane wcześniej posesje na terenie 3 województw północnej Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego. Na ich terenie zatrzymali 6 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas tej realizacji na poczet kar i grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie 230 000 zł w walucie polskiej i euro. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi do 8 lat więzienia i zarzuty z kodeksu karno skarbowego, za które grożą wysokie grzywny.

Łącznie w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2025 r. rozbito zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymano 18 osób, w związku z wprowadzeniem do obrotu liści tytoniu, obrotem krajanką tytoniową i posiadaniem papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

W sprawie zebrano materiał dokumentujący sprowadzenie w okresie od 2022 r. - 2025 r. przez podejrzanych do magazynów w Niemczech 374 ton liści tytoniu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

( KWP w Poznaniu / kp)

Film Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą (format mp4 - rozmiar 6.9 MB)