Projekt EMERALD: kooperacja Polski i Hiszpanii w walce ze zorganizowaną przestępczością narkotykową Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj W Warszawie odbyła się konferencja zamykająca projekt EMERALD, jedną z najważniejszych europejskich inicjatyw ostatnich lat w zakresie zwalczania produkcji i przemytu nielegalnych produktów z grupy cannabis. Projekt, realizowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prowadzony był przez Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z hiszpańską Policją Krajową oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

Spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie zgromadziło partnerów z wielu państw Unii Europejskiej, przedstawicieli agencji Unii Europejskiej, a także ekspertów operacyjnych i analityków zaangażowanych w realizację projektu. Polskę reprezentowali Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz insp. Łukasz Fołta - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Całość prac projektowych oraz konferencję zamykającą poprowadził kierownik projektu - podinsp. Michał Aleksandrowicz, który wskazał na strategiczny wymiar współpracy polsko-hiszpańskiej.

Podczas konferencji podsumowano kluczowe efekty projektu, obejmujące zarówno wymiar analityczny, szkoleniowy, jak i operacyjny. W trakcie realizacji EMERALD przeprowadzono 40 spotkań koordynacyjnych oraz szereg działań operacyjnych, które znacząco wsparły państwa partnerskie w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. W wyniku realizowanych przedsięwzięć zabezpieczono 17,45 tony narkotyków o wartości szacowanej na 161,86 mln euro, zlikwidowano 30 nielegalnych plantacji konopi innych niż włókniste zawierających 2 934 krzewy, a także zatrzymano 44 osoby powiązane z działalnością zorganizowanych grup przestępczych.

Istotnym elementem projektu było również opracowanie raportu o stanie zagrożenia przestępczością w zakresie produktów grupy cannabis – pierwszego tak kompleksowego polskiego opracowania dotyczącego struktur rynku cannabis, szlaków przemytu oraz trendów przestępczych. Dokument ten stanowi obecnie punkt odniesienia dla dalszych prac analitycznych na poziomie UE oraz integruje wyniki współpracy między Państwami Członkowskimi.

Podczas spotkania przedstawiciele Polski i Hiszpanii podkreślili, że realizacja EMERALD istotnie umocniła zdolności organów ścigania do przeciwdziałania przestępczości narkotykowej, a także wzmocniła odporność Europy na zagrożenia generowane przez transnarodowe grupy przestępcze. Zgodnie zaznaczono również, że doświadczenia i modele współpracy wypracowane w ramach EMERALD będą kontynuowane w kolejnych inicjatywach unijnych, w tym w nowych projektach ukierunkowanych na zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości zorganizowanej.

Projekt EMERALD był ściśle powiązany z europejską platformą EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina, która odgrywa kluczową rolę w koordynacji działań państw członkowskich UE w zakresie zwalczania najpoważniejszych form przestępczości narkotykowej. Platforma objęła projekt oficjalnym patronatem operacyjnym i strategicznym, wspierając jego działania w obszarze analizy zagrożeń, wymiany informacji oraz integracji wyników z szerszymi priorytetami unijnej polityki bezpieczeństwa. Dzięki temu EMERALD stał się nie tylko ważnym instrumentem operacyjnym, ale również integralną częścią europejskiego systemu reagowania na zorganizowaną przestępczość narkotykową, wzmacniając współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, Europolem i innymi partnerami międzynarodowymi. Wsparcie EMPACT potwierdziło strategiczne znaczenie projektu oraz jego wkład w budowanie długofalowej odporności UE na zagrożenia generowane przez transnarodowe grupy przestępcze.

Inicjatywa będąca wspólnym wysiłkiem Polski i Hiszpanii, potwierdziła, że ponadnarodowa koordynacja, wymiana informacji i wspólne działania operacyjne stanowią kluczowy element skutecznej walki z nielegalną produkcją oraz przemytem narkotyków. Rezultaty przedsięwzięcia będą miały trwały wpływ na budowanie bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz dalszy rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy wsparciu Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości. EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina, jest jednym z priorytetów cyklu 2021-2025.