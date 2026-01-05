Gehenna 9 psów zakończona. Interwencja funkcjonariuszy z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj 3 stycznia wrocławska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące szczekania psów i fetoru na klatce schodowej. Na miejscu działania podjęli policjanci z wrocławskiego OPP, którzy weszli do mieszkania, w którym znajdowało się 9 zaniedbanych i wygłodzonych psiaków. Cała historia skończyła się szczęśliwie, a zwierzęta dochodzą już do siebie we wrocławskim schronisku.

Policjanci reagują zawsze tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Tym razem pomocy potrzebowały psy zamknięte w jednym z wrocławskich mieszkań.



Funkcjonariusze Oddziału Prewencji zostali skierowaniu do jednej z kamienic, gdzie na klatce schodowej wyczuwalny był fetor i słychać było głośne szczekanie psów.



Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, jednak drzwi do wspomnianego mieszkania nikt nie otwierał. W związku z podejrzeniem, że ktoś może potrzebować pomocy, policjanci podjęli decyzję o wejściu do środka. Ich oczom ukazał się przerażający widok. Było to 9 wychudzonych i pogryzionych psów, przebywających w koszmarnych warunkach.



Zwierzęta na początku nie były ufne, dlatego policjanci bardzo spokojnie podeszli do psiaków. W pierwszej kolejności, zapewniając im pożywienie zakupione z własnych środków. To właśnie to działanie doprowadziło do sytuacji, w której zwierzęta się uspokoiły, co pozwoliło na ich bezpieczne wyprowadzenie z mieszkania.



Funkcjonariusze, opiekując się psami jednocześnie poinformowali schronisko dla zwierząt, które finalnie zajęło się nimi, informując na social mediach, że są bezpieczne i odpoczywają w boksach.



W mieszkaniu nikogo nie było, dlatego czynności policjantów z Komisariatu Wrocław – Rakowiec zostały ukierunkowane na ustalenie właściciela psów. Zgodnie z aktualnymi przepisami znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet do 5 lat.



Trzymamy kciuki za psiaki i ich jak najszybszy powrót do pełnej sprawności i zdrowia!