Empatia zgłaszającej i działania policjantów pozwoliły 72-latkowi wrócić bezpiecznie do domu Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Widok starszego, zagubionego mężczyzny, który przyszedł do sklepu w bieliźnie, butach i kurtce, zaniepokoiło pracownicę jednego z iławskich marketów, więc zadzwoniła pod numer alarmowy. Dzięki jej postawie i pomocy policjantów mężczyzna cały i zdrowy wrócił do domu.

W czwartek (8.01.2026 r.) kilka minut po godzinie 12:00 pod numer alarmowy zadzwoniła zaniepokojona kobieta, który zauważyła, że do marketu przyszedł starszy mężczyzna. Dodała, że ma on ubraną tylko bieliznę, buty i zimową kurtkę. Z jego zachowania wynikało, że jest zagubiony. Kobieta nie pozostawiła go samego i poprosił o pomoc policjantów. W trakcie czynności do sklepu przyszła mieszkanka Iławy, która twierdziła, że zna schorowanego 72-latka. Przekazała, że zaopiekuje się mieszkańcem Iławy. Z uwagi na niską temperaturę funkcjonariusze pomogli w dotarciu do domu mężczyźnie, a później kobiecie.

Taką postawą zgłaszająca być może uratowała zdrowie i życie mężczyzny, bo nie wiadomo, jak dla mieszkańca Iławy mogłaby zakończyć się taka wędrówka. Czasami jeden telefon, chwila uwagi może uratować czyjeś życie. Każdy przekazany sygnał w takiej sprawie zostanie sprawdzony przez odpowiednie służby.

Pamiętajmy:

Zaginięcie starszej osoby zazwyczaj związane jest z chorobą, której konsekwencjami są zaburzenia pamięci i orientacji lub zdarzeniem losowym wynikającym z ograniczeń związanych z wiekiem, takich jak większa męczliwość czy kłopoty z poruszaniem się. Każda taka sytuacja to dramat nie tylko dla samego zaginionego, ale też dla jego bliskich, którzy często nie wiedzą, jakie kroki powinni w pierwszej kolejności podjąć, aby pomóc Policji i innym służbom w poszukiwaniach. To też paraliżujący strach o kogoś, kogo kochamy i nie wiemy, czy jest w danej chwili bezpieczny.

Co zrobić, aby nie dopuścić do zaginięcia podopiecznego?

Gdzie się udać po pomoc?

Kogo zaangażować w poszukiwania?

A w końcu także, jak rozpoznać w naszym otoczeniu — w parku czy na ulicy, osobę, która sprawia wrażenie zagubionej i może potrzebować naszej pomocy?

Na te wszystkie pytania można znaleźć odpowiedź w materiałach w ramach kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM.