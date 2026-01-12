Nowy oficer łącznikowy polskiej Policji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj W dniu 8 stycznia 2026 roku podinsp. Krzysztof Markiewicz objął stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji (OŁP), I radcy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

Podinspektor Krzysztof Markiewicz pełni służbę od 2007 r. posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane ze służbą w pionie kryminalnym w obszarze policyjnej współpracy międzynarodowej. Uczestniczył w policyjnych przedsięwzięciach poza granicami kraju między innymi w sześciomiesięcznym delegowaniu do londyńskiej Metropolitan Police

oraz delegowany w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie. W latach 2020 - 2025 pełnił służbę jako oficer łącznikowy Policji w Londynie.

Do zadań przypisanych do stanowiska oficera łącznikowego Policji należą między innymi:

utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami Policji, lokalnymi służbami porządku publicznego, a także z krajowym biurem Interpolu oraz oficerami łącznikowymi państw trzecich,

pomoc przy realizacji spraw pozaoperacyjnych wspólnie z partnerami zagranicznymi,

promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej,

realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Aktualnie biura oficerów łącznikowych polskiej Policji funkcjonują w 14 krajach.

Na zdjęciu ustępująca ze stanowiska insp. Beata Trojanowska, kierownik placówki Bogdan Klich, chargé d'affaires a.i. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie oraz obejmujący stanowisko podinsp. Krzysztof Markiewicz.