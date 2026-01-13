Działania służby prewencyjnej w 2025 roku Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 był dla polskiej Policji kolejnym okresem wyzwań i wielu ważnych zmian. Kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w poprzednich latach, wzmacniając efektywność służb prewencyjnej, rozwijając kadry oraz przeciwdziałając skutkom kilkuletnich trudności. Dzięki temu udało się zbudować solidne fundamenty pod dalszy rozwój i modernizację formacji, co pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Widoczne efekty tych działań są odczuwalne w służbie prewencyjnej – największej i najbardziej różnorodnej w Policji. To właśnie tu kształtuje się bezpośredni kontakt z obywatelami i wpływa na wizerunek całej formacji, dlatego sukcesy tej służby mają kluczowe znaczenie dla całej Policji.

Policjanci służby prewencyjnej w wyjątkowy sposób realizują myśl „Pomagamy i chronimy”. Choć ich praca często pozostaje niezauważona, codziennie dbają o bezpieczeństwo lokalnych społeczności. Spotykają się z mieszkańcami, słuchają ich potrzeb i reagują na codzienne wyzwania, dzięki czemu Policja staje się bliższa ludziom, a poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie realnie wzrasta.

W 2025 roku policjanci służby prewencyjnej:

► zrealizowali ponad 5,2 mln służb o charakterze patrolowo-interwencyjnym i obchodowych,

► przeprowadzili ponad 5,3 mln interwencji, w tym blisko 30 tys. dotyczących przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty”,

► zatrzymali ponad 116 tys. sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,

► ujawnili blisko 110 tys. osób poszukiwanych,

► ujawnili ponad 1 700 poszukiwanych pojazdów,

► udzielili około 60 tys. pomocy i asyst uprawnionym organom,

► wykonali ponad 3,6 mln wywiadów i ustaleń,

► w związku z działaniami wylegitymowali ponad 11 mln osób,

► ujawnili ponad 7,8 mln wykroczeń, z czego:

- blisko 4 mln zakończono nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego,

- ponad 3,1 mln zakończono zastosowaniem środków oddziaływania poza karnego ( art. 41 k.w. ),

- ponad 300 tys. zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu;

► zrealizowali blisko 110 tys. konwojów, w ramach których przetransportowali niemalże 140 tys. osób, pokonując ponad 10 mln km ,

► w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych umieścili ponad 230 tys. osób, z czego blisko 54 tys. w celu wytrzeźwienia,

►w policyjnych izbach dziecka umieszczono ponad 2 600 nieletnich.

W ramach działań związanych z zaangażowaniem społeczeństwa w poprawę bezpieczeństwa, Policja obsługuje Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Z aplikacji dotychczas skorzystało 5 042 587 użytkowników, którzy nanieśli łącznie 4,4 mln zagrożeń. W samym 2025 roku zgłoszono 711 tysięcy zagrożeń, co daje około 1 950 w ciągu jednej doby. Spośród wszystkich informacji blisko 49 % zostało potwierdzonych przez Policję, w efekcie czego zagrożenia te zostały wyeliminowane bądź są na etapie ich eliminacji.

Policjanci służby prewencyjnej nie mogą być wyłącznie utożsamiani z codziennymi patrolami ulic naszych miast i wsi, albowiem istotnym elementem jest organizacja służby w środkach komunikacji publicznej, w tym kolejowych również w ramach międzynarodowej organizacji UE-RAIPOL, działania na terenach wodnych i przywodnych, a także na zorganizowanych stokach narciarskich.

Ciekawostką może być fakt, że polscy policjanci, współpracując z polskimi placówkami dyplomatycznymi, podążając za Polakami w sezonie letnim i zimowym, pełnią służbę patrolową również na terenie Chorwacji, Bułgarii czy Włoch. W ostatnich latach do takiej służby łącznie skierowaliśmy już 200 policjantów, podobnie będzie w 2026 roku.

Więcej informacji:

Zadania służby prewencyjnej sięgają daleko poza granice kraju. Organizowane przez Biuro Prewencji KGP konwoje zagraniczne dotyczą całego świata. Dotychczas sprowadzaliśmy Polaków pozostających w zainteresowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z ponad 60 państw na wszystkich kontynentach. Nie są to przypadki incydentalne, albowiem w samym 2025 roku:

zrealizowano 394 konwoje zagraniczne, w ramach których przekonwojowano 662 osoby poszukiwane/pozbawione wolności, w tym:

- 376 samolotami rejsowymi,

- 13 wojskowymi samolotami transportowymi CASA C 295,

Konwoje realizowano w głównej mierze z krajów europejskich, ale także z odległych destynacji, takich jak: Australia, Ekwador, Izrael, Japonia, Kolumbia, Peru, Panama, Urugwaj czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ponadto skoordynowano na drogowych i lotniczych przejściach granicznych przekazanie/przejęcie 835 osób w ramach 461 konwojów.

Policja, jako organizacja stale doskonaląca się, podejmuje działania zmierzające do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności policjantów, stąd też szkolenia centralne uzupełniane są przedsięwzięciami o charakterze szkoleniowym, do których w eliminacjach uczestniczą wszyscy policjanci danej specjalizacji.

W 2025 roku przeprowadzono:

VIII Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji,

IV Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych,

VIII Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w ratownictwie wodnym,

XXIX Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”,

XXII Kynologiczne Mistrzostwa Policji,

XV Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”,

VI Ogólnopolski Konkurs dla Funkcjonariuszy Policji - Oskarżycieli Publicznych.

Zauważyć należy, że w prewencji służą nie tylko policjanci ale również nasi czworonożni pomocnicy, a więc psy i konie służbowe. Aktualnie służbę w Policji pełni 920 psów służbowych o specjalizacjach prewencyjnych, z których 185 „wstąpiło do służby” w 2025 r. Na „emeryturę” w tym czasie odeszło 110 psów służbowych. Posiadamy także 64 konie służbowe, z których 4 zostały zakupione w 2025 r.

Co ciekawe, po zakończeniu służby dożywotnio zwierzętom służbowym jest zapewniane stosowne świadczenie emerytalne przeznaczone na utrzymanie i opiekę medyczną.

W 2025 roku Komenda Główna Policji rozpoczęła międzynarodowy projekt TROPIK-9 (Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie) realizowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027. Projekt będzie trwać do marca 2028 r., a ukierunkowany jest na wzmocnienie skuteczności Policji w zakresie używania psów służbowych i nadanie jej nowych możliwości przy przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej. W jego trakcie przeprowadzonych zostanie 45 edycji kilkudniowych szkoleń oraz wizyt studyjnych w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych. Projekt przewiduje również częściową modernizację Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie.

Nie jest to jednak jedyne działanie w obszarze kynologii służbowej. KGP w 2025 roku zrealizowało przetarg nieograniczony na zakup 40 pojazdów w policyjnej wersji do przewozu psów służbowych. Nowoczesne pojazdy trafiły do 20 jednostek organizacyjnych Policji.

Prewencja nie mogłaby istnieć bez szeroko zakrojonych działań edukacyjno-informacyjnych, dla których poszukujemy nieustannie nowych partnerów, form, narzędzi i kanałów komunikacji, czego przykładem może być nawiązana przez Biuro Prewencji i Biuro Komunikacji Społecznej KGP współpraca z Telewizją Puls, której efektem są dynamicznie rozwijające się kampanie społeczne #DzielnicaBEZstrachu i #ZnamTeNumery.

W 2025 r. odbyła się także już trzecia edycja plebiscytu #SuperDzielnicowy.

W ramach szeroko pojmowanego obszaru informacyjno-edukacyjnego przeprowadzono wiele działań o zasięgu ogólnopolskim, gdzie do najważniejszych zaliczyć można:

Ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”; Ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”; Wspólną kampanię KGP oraz PZU S.A. w obszarze cyberbezpieczeństwa; Projekt „ ESCAPETRUCK ”; Kontynuację jesiennej odsłony kampanii #ZnamTeNumery.