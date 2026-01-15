Policyjna współpraca międzynarodowa w 2025 roku Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 obfitował w szereg inicjatyw i wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Był kolejnym rokiem pełnym wyzwań związanych z napiętą sytuacją geopolityczną i transgranicznym charakterem przestępczości. A to miało bezpośrednie przełożenie na pracę Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Miniony rok to drugie od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Główny cel polskiej prezydencji, wyrażony był hasłem przewodnim „Bezpieczeństwo, Europo!”. Przed Policją postawiono szereg zadań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego wspólnoty w wielu wymiarach.

Przygotowania Policji do realizacji powierzonych zadań podczas przewodnictwa Polski trwały przez ponad 400 dni, natomiast sama prezydencja trwała pół roku. W tym czasie nasi przedstawiciele wzięli udział w 24 posiedzeniach grup roboczych Rady UE w Brukseli, 13 spotkaniach krajowych, 11 spotkaniach zagranicznych i 5 posiedzeniach prowadzonych w formule online.

Jednym z nich była organizacja Nieformalnego Spotkania Szefów Policji oraz posiedzeń zarządów dwóch Agencji unijnych - Europolu i CEPOL-u, podczas których omawiano przyszłość EUROPOLU w kontekście wzmocnienia jego roli i mandatu. Jest to szczególnie istotne w obliczu trwającej wojny w Ukrainie i przewidywanych scenariuszy dla bezpieczeństwa europejskiego po jej zakończeniu.

Podczas jednego z posiedzeń gen.insp. Marek Boroń Komendant Główny Policji wspólnie z Catherine De Bolle Dyrektor Wykonawczą Europolu podpisali porozumienie dotyczące opracowanej przez polską Policję aplikacji FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identification), która wspiera walkę z przestępczością samochodową poprzez dostęp do specjalistycznej bazy danych zawierającej oznaczenia identyfikacyjne pojazdów i maszyn roboczych oraz informacje na temat metod działania przestępców.

BMWP KGP zorganizowano także posiedzenia szefów biur SIRENE i punktów kontaktowych zajmujących się wymianą informacji kryminalnych, w trakcie których poruszonych zostało wiele zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, w tym kwestie zagrożeń hybrydowych, zagrożeń związanych z nielegalną migracją, cyberbezpieczeństwem oraz wpływem wojny w Ukrainie na rozwój rosyjskojęzycznych grup przestępczych w Unii Europejskiej i zagrożeniem dotyczącym nielegalnego napływu broni ze strefy konfliktu.

Dodatkowo prezydencja wniosła istotny wkład w prace nad strategią Unii Europejskiej w zakresie walki z przestępczością narkotykową i w zakresie planu działań na lata 2026–2030. W trakcie 68. sesji plenarnej Komisji ds. Narkotyków (CND) ONZ w Wiedniu przyjęto pierwszą polską rezolucję dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem nielegalnych laboratoriów narkotykowych.

Do największych sukcesów polskiej prezydencji zaliczyć należy przyjęcie pięciu konkluzji Rady UE, dotyczących:

zwalczania nielegalnego obrotu bronią oraz zagrożeń związanych z bronią palną i wyrobami pirotechnicznymi;

zwalczania handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dotyczącej rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i ochrony osób nieletnich;

przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, jądrowym i związanym z materiałami wybuchowymi (CBRJW) podczas imprez masowych;

zagrożeń związanych z narkotykami syntetycznymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi w UE ;

; udoskonalenia platformy EMPACT oraz w sprawie priorytetów UE w zakresie zwalczania przestępczości w kolejnym cyklu EMPACT obejmującym lata 2026-2029.

W trakcie prezydencji opublikowany został również raport SOCTA 2025 (Serious and Organised Crime Threat Assessment - Zagrożenie poważną i zorganizowaną przestępczością). Na jego podstawie na poziomie unijnym wypracowano założenia nowego, czteroletniego cyklu EMPACT na lata 2026-2029, który rozpoczął się 1 stycznia 2026 r.

Polska po raz kolejny obejmuje wiodącą rolę (jako lider) obszaru związanego ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Jednocześnie objęliśmy dodatkową funkcję współlidera w obszarze zwalczania nielegalnego handlu bronią i materiałami wybuchowymi oraz przemytu migrantów i handlu ludźmi. Decyzje te dają nam realny wpływ na kształtowanie strategii i mechanizmów operacyjnych EMPACT oraz potwierdzają wysokie kompetencje i zaufanie, jakim cieszy się polska Policja wśród partnerów unijnych. Umacnia to pozycję naszego kraju jako jednego z kluczowych filarów bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, a działania podejmowane przez BMWP KGP stanowią istotny element wsparcia dla wspólnej walki z najpoważniejszymi zagrożeniami przestępczymi.

W listopadzie 2025 r. insp. Ireneusz Sieńko Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz Szef Krajowego Biura Centralnego Interpolu w Warszawie został nominowany na stanowisko delegata ds. Europy w Komitecie Wykonawczym Interpolu. Jako szef BMWP insp. Ireneusz Sieńko odpowiada za organizację, zarządzanie i koordynację międzynarodowej współpracy policyjnej w Polsce. Od 1 stycznia 2025 r. pełni też funkcję przewodniczącego zarządu Europolu.

W minionym roku BMWP KGP realizowało czynności związane z prowadzeniem poszukiwań międzynarodowych (kanałem SIS i Interpolu), zatrzymanych zostało 1300 osób poszukiwanych międzynarodowo m.in. w takich krajach jak Dominikana, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kirgistan, Panama, Cypr Północny czy Wyspa Mann. Jest to tendencja wzrostowa względem poprzednich lat.

Niezwykle ważnym zadaniem BMWP KGP jest podejmowanie czynności w przypadkach występowania zagrożenia życia i zdrowia poza granicami Polski. Wymagane jest wówczas szybkie działanie na poziomie międzynarodowym. Informacje o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu przekazywane są niezależnie od pory dnia, przez krajowe i zagraniczne jednostki Policji, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego 112, a czasem również bezpośrednio przez obywateli, spedytorów i firmy zapewniające dostęp do usług cyfrowych. W minionym roku Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP odebrało 756 takich zgłoszeń, z czego 218 ustalonych osób faktycznie wymagało pomocy. Te liczby pokazują, jak wiele interwencji podejmowanych jest na arenie międzynarodowej i jak znaczący wpływ ma współpraca międzynarodowa dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

W minionym roku Policja kontynuowała także uczestnictwo w trzech misjach cywilnych UE tj. Eulex Kosowo, EUMM w Gruzji i EUMA Armenia, delegując do tych krajów łącznie 130 funkcjonariuszy.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.