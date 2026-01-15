Kolejne służby policjantów z Warmii i Mazur na terenie Holandii Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Warmii i Mazur biorą udział w projekcie, w ramach którego pełnią służbę na terenie Holandii. Jest to efekt wieloletniej współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie a Policją holenderskiego regionu Limburg. Jej celem jest nie tylko wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy funkcjonariuszami Policji obu krajów, ale także realna pomoc, którą polscy policjanci niosą naszym rodakom podczas interwencji i innych zdarzeń z udziałem polskich obywateli za granicą.

Dwaj policjanci z Warmii i Mazur kolejny raz przebywają w Holandii, gdzie w ramach wieloletniej współpracy wspierają holenderskich funkcjonariuszy podczas codziennej służby. Jest to już ósmy wyjazd warmińsko-mazurskich policjantów do holenderskiego regionu Limburg, w którym tym razem udział biorą nadkom. Łukasz Grabczak z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz mł. asp. Łukasz Gałęziewski z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Obecność polskich funkcjonariuszy pomaga holenderskim kolegom w nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów z liczną polską społecznością lokalną, pozwala przełamać bariery językowe, kulturowe i mentalne. Dzięki temu policjanci skuteczniej rozwiązują codzienne problemy i sprawy mieszkających w tej części Holandii obywateli Polski. Policjanci z Warmii i Mazur odwiedzają także polskie stowarzyszenia pomocowe i inne organizacje oferujące wsparcie osobom tego potrzebującym.

Policjanci z Warmii i Mazur współpracują z Policją holenderską od ponad 25 lat.

( KWP wOlsztynie / mw)