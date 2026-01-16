Bezpieczne Ferie 2026 Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Rozpoczynają się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W 2026 roku przypadają one, w poszczególnych województwach, na okres od 19 stycznia do 1 marca. W tym czasie należy spodziewać się na drogach wzmożonego ruchu autobusów i samochodów związanego z wyjazdami.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo najmłodszych będą policyjne sprawdzenia autobusów i kierowców wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Podczas kontroli policjanci zwrócą uwagę m.in. na stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, czas pracy kierowców, ich uprawnienia oraz trzeźwość i stan psychofizyczny.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa, który znajduje się pod linkiem: Wykaz punktów kontroli autobusów - Ferie 2026

Funkcjonariusze pełniący służbę na drogach zadbają o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku oraz atrakcyjnych turystycznie. Będą reagować na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu, w szczególności takie jak: nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Pamiętajmy, że niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna.

Nie wszystkie dzieci wyjadą na ferie. Sporo z nich zostanie w miejscu zamieszkania, nie zawsze pod stałą opieką osób dorosłych. Stąd też rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach. Warto też zadbać o element odblaskowy dla swojej pociechy.

Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani, a droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża się, co należy brać pod uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię. Jeśli spadnie śnieg, dopilnujmy, aby do zjazdów na sankach dzieci wybierały miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.