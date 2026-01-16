Kryminalni zatrzymali 53-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Osoby poszukiwane, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny lub odciągnąć w czasie odbycie kary, ukrywają się, często w tym celu zmieniają miejsce swojego zamieszkania. Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymują tych, którzy usiłują uniknąć kary za popełnione przestępstwa. Niżańscy kryminalni zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania za przestępstwa narkotykowe, jakich dopuścił się m.in. na terenie Niemiec. Wobec zatrzymanego ruszyła procedura ekstradycyjna.

Funkcjonariusze, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniami osób ukrywających się przed organami ścigania, codziennie udowadniają, że żaden przestępca nie może czuć się bezkarny.

Policjanci z wydziału kryminalnego niżańskiej jednostki, prowadzili poszukiwania mężczyzny, za którym został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. 53-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mieszkaniec powiatu niżańskiego ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe, jakich dopuścił się m.in. na terenie Niemiec.

W miniony piątek, policjanci otrzymali informację, że poszukiwany mężczyzna może przebywać na terenie powiatu niżańskiego. Kryminalni pojechali do miejsca jego zamieszkania i go tam zatrzymali. Niezwłocznie powiadomili Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, które przekazało informacje o zatrzymaniu poszukiwanego stronie niemieckiej.

Wobec 53-latka ruszyła procedura ekstradycyjna prowadzona przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, można zgłaszać bezpośrednio pod numerem 112.