Zimowe ferie – baw się mądrze i wróć do domu bezpiecznie!
Ferie zimowe to czas odpoczynku, wyjazdów i aktywności na świeżym powietrzu. Aby zimowa zabawa była wyłącznie źródłem radości, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypominamy, jak zadbać o siebie i innych podczas zimowego wypoczynku.
Odpowiedni ubiór to podstawa
Zimą pogoda potrafi zmieniać się bardzo szybko, szczególnie w górach. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie:
- ubierajmy się „na cebulkę”, czyli warstwowo,
- nośmy czapkę, rękawiczki i ciepłe, nieprzemakalne obuwie,
- pamiętajmy, że w górach warunki atmosferyczne mogą zmienić się w ciągu kilku minut – silny wiatr, opady śniegu czy nagły spadek temperatury to realne zagrożenia.
Dobrze dobrany strój chroni przed wychłodzeniem i zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo.
Jazda na sankach – wybierajmy bezpieczne miejsca
Zjazdy na sankach to jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. Aby była bezpieczna:
- wybierajmy specjalnie wyznaczone górki, z dala od jezdni, torów kolejowych i parkingów,
- zawsze zjeżdżajmy przodem, w pozycji siedzącej,
- wybierajmy górki oddalone od jezdni, chodników i parkingów,
- unikajmy zjazdów w miejscach, gdzie na końcu trasy znajdują się drzewa, ogrodzenia lub inne przeszkody.
Zjeżdżanie tyłem lub w miejscach nieprzystosowanych może skończyć się poważnym urazem.
Łyżwy tylko na sprawdzonych lodowiskach
Jazda na łyżwach to świetna forma aktywności, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z bezpiecznych miejsc:
- wybierajmy sztuczne lub sprawdzone lodowiska,
- dzieci i osoby początkujące powinny uczyć się jazdy pod opieką osoby dorosłej,
- na lodowisku poruszajmy się zgodnie z zasadami – najczęściej ruchem okrężnym, w jednym kierunku,
- unikajmy wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne – lód może być zbyt cienki.
Narciarstwo – to sport, nie tylko zabawa
Jazda na nartach dostarcza wielu emocji, ale wymaga odpowiedzialności:
- zawsze używajmy kasku ochronnego,
- nie zjeżdżajmy poza wyznaczone trasy,
- nie zajeżdżajmy drogi innym narciarzom i dostosujmy prędkość do swoich umiejętności,
- nie zatrzymujmy się na środku stoku – jeśli musimy odpocząć, zróbmy to na poboczu.
Przestrzeganie zasad na stoku zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tras.
Zabawy na śniegu – radość bez ryzyka
Bitwy na śnieżki i lepienie bałwana to zimowa klasyka, ale pamiętajmy:
- nie rzucajmy śnieżkami w obce osoby ani w przejeżdżające samochody,
- nie lepmy śnieżek z ciężkiego, mokrego śniegu ani z lodem w środku,
- nie bawmy się w pobliżu budynków, z których zwisają sople lodu – mogą spaść w każdej chwili. Stanie lub zabawa bezpośrednio pod dachami może być niebezpieczna – spadający sopel może spowodować poważne obrażenia.
Kulig – tylko z profesjonalistami
Kulig to atrakcyjna, ale niebezpieczna forma zabawy, która może skończyć się poważnym wypadkiem. Korzystajmy z niej wyłącznie:
- w miejscach organizowanych przez profesjonalne firmy,
- z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i pod opieką doświadczonych osób.
Numery alarmowe – warto je znać
W sytuacji zagrożenia pamiętajmy o numerach alarmowych:
- 112 – europejski numer alarmowy,
- 999 – pogotowie ratunkowe,
- 998 – straż pożarna,
- 997 – policja,
- 985 – ratownictwo górskie i wodne.
Szybkie wezwanie pomocy może uratować zdrowie, a nawet życie.
Bądźmy przykładem do naśladowania
Bezpieczne ferie zaczynają się od odpowiedzialnych decyzji. Dorośli, swoją postawą i zachowaniem, są najlepszym wzorem dla dzieci i młodzieży. Dbajmy o siebie i innych – tak, aby zimowy wypoczynek pozostał miłym wspomnieniem, a nie przykrą lekcją.
Pamiętajmy – bezpieczne ferie to udane ferie. Przestrzegając podstawowych zasad, możemy cieszyć się zimową aurą bez niepotrzebnego ryzyka.
Życzymy wszystkim spokojnego, radosnego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku!
(Biuro Prewencji KGP)