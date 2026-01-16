Zimowe ferie – baw się mądrze i wróć do domu bezpiecznie! Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Ferie zimowe to czas odpoczynku, wyjazdów i aktywności na świeżym powietrzu. Aby zimowa zabawa była wyłącznie źródłem radości, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypominamy, jak zadbać o siebie i innych podczas zimowego wypoczynku.

Odpowiedni ubiór to podstawa

Zimą pogoda potrafi zmieniać się bardzo szybko, szczególnie w górach. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie:

ubierajmy się „na cebulkę”, czyli warstwowo,

nośmy czapkę, rękawiczki i ciepłe, nieprzemakalne obuwie,

pamiętajmy, że w górach warunki atmosferyczne mogą zmienić się w ciągu kilku minut – silny wiatr, opady śniegu czy nagły spadek temperatury to realne zagrożenia.

Dobrze dobrany strój chroni przed wychłodzeniem i zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo.

Jazda na sankach – wybierajmy bezpieczne miejsca

Zjazdy na sankach to jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. Aby była bezpieczna:

wybierajmy specjalnie wyznaczone górki, z dala od jezdni, torów kolejowych i parkingów,

zawsze zjeżdżajmy przodem, w pozycji siedzącej,

wybierajmy górki oddalone od jezdni, chodników i parkingów,

unikajmy zjazdów w miejscach, gdzie na końcu trasy znajdują się drzewa, ogrodzenia lub inne przeszkody.

Zjeżdżanie tyłem lub w miejscach nieprzystosowanych może skończyć się poważnym urazem.

Łyżwy tylko na sprawdzonych lodowiskach

Jazda na łyżwach to świetna forma aktywności, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z bezpiecznych miejsc:

wybierajmy sztuczne lub sprawdzone lodowiska,

dzieci i osoby początkujące powinny uczyć się jazdy pod opieką osoby dorosłej,

na lodowisku poruszajmy się zgodnie z zasadami – najczęściej ruchem okrężnym, w jednym kierunku,

unikajmy wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne – lód może być zbyt cienki.

Narciarstwo – to sport, nie tylko zabawa

Jazda na nartach dostarcza wielu emocji, ale wymaga odpowiedzialności:

zawsze używajmy kasku ochronnego,

nie zjeżdżajmy poza wyznaczone trasy,

nie zajeżdżajmy drogi innym narciarzom i dostosujmy prędkość do swoich umiejętności,

nie zatrzymujmy się na środku stoku – jeśli musimy odpocząć, zróbmy to na poboczu.

Przestrzeganie zasad na stoku zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tras.

Zabawy na śniegu – radość bez ryzyka

Bitwy na śnieżki i lepienie bałwana to zimowa klasyka, ale pamiętajmy:

nie rzucajmy śnieżkami w obce osoby ani w przejeżdżające samochody,

nie lepmy śnieżek z ciężkiego, mokrego śniegu ani z lodem w środku,

nie bawmy się w pobliżu budynków, z których zwisają sople lodu – mogą spaść w każdej chwili. Stanie lub zabawa bezpośrednio pod dachami może być niebezpieczna – spadający sopel może spowodować poważne obrażenia.

Kulig – tylko z profesjonalistami

Kulig to atrakcyjna, ale niebezpieczna forma zabawy, która może skończyć się poważnym wypadkiem. Korzystajmy z niej wyłącznie:

w miejscach organizowanych przez profesjonalne firmy,

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i pod opieką doświadczonych osób.

Numery alarmowe – warto je znać

W sytuacji zagrożenia pamiętajmy o numerach alarmowych:

112 – europejski numer alarmowy,

999 – pogotowie ratunkowe,

998 – straż pożarna,

997 – policja,

985 – ratownictwo górskie i wodne.

Szybkie wezwanie pomocy może uratować zdrowie, a nawet życie.

Bądźmy przykładem do naśladowania

Bezpieczne ferie zaczynają się od odpowiedzialnych decyzji. Dorośli, swoją postawą i zachowaniem, są najlepszym wzorem dla dzieci i młodzieży. Dbajmy o siebie i innych – tak, aby zimowy wypoczynek pozostał miłym wspomnieniem, a nie przykrą lekcją.

Pamiętajmy – bezpieczne ferie to udane ferie. Przestrzegając podstawowych zasad, możemy cieszyć się zimową aurą bez niepotrzebnego ryzyka.

Życzymy wszystkim spokojnego, radosnego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku!