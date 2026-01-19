Walka z przestępczością ekonomiczną w 2025 roku Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Przestępczość ekonomiczna wymierzona jest przede wszystkim w prawidłowość obrotu gospodarczego, co może destabilizować rynek finansów, a ostatecznie uderzać w interesy całego państwa. Dlatego jej zwalczanie jest istotnym obszarem działania Policji. Funkcjonariusze każdego dnia walczą z przestępczością korupcyjną, podatkową, na szkodę środowiska naturalnego oraz nielegalnego obrotu produktami leczniczymi.

W 2025 r. policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP przeprowadzili 57 770 postępowań przygotowawczych. W toku postępowań ustalono 167 353 przestępstwa. Biorąc pod uwagę, w jakie interesy uderza przestępczość gospodarcza, możemy się pochwalić wysokim wskaźnikiem wykrywalności, który jest na poziomie 91,32%.

W 2025 roku zmienił się system gromadzenia danych. Część przestępstw, które dotychczas traktowane były jako przestępstwa ekonomiczne weszły teraz do katalogu innych pionów, m.in. kryminalnych czy cyberprzestępczości, wobec czego nie ma możliwości porównania powyższych danych z danymi z 2024 roku.

Policjanci BZPE KGP dzięki wytężonej pracy i skutecznym działaniom zatrzymali 19 232 podejrzanych, co miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie dalszej przestępczości w tym obszarze. Utrzymanie tak wysokiego poziomu wykrywalności świadczy o profesjonalizmie funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Rok 2025 był także znaczący pod względem wartości mienia zabezpieczonego u podejrzanych. Policjanci BZPE KGP na poczet przyszłych kar i grzywien, a także w celu naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym zabezpieczyli m.in. pojazdy, pieniądze, udziały w spółkach oraz akcje i nieruchomości o łącznej wartości 2 181 585 714 zł, co stanowi ponad 150% założonej wartości oczekiwanej na 2025 rok.

Ważną kwestią dla policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą jest ustalenie majątku przestępców. Przedstawiciel BZPE KGP uczestniczył w działaniach Europolu w ramach dwóch projektów A.S.S.E.T. – Asset Search & Seize Enforcement Taskforce (Grupa Zadaniowa ds. Wyszukiwania i Przejmowania Mienia). W wyniku realizacji tych projektów policjanci z Polski oraz innych krajów zidentyfikowali majątek przestępców w postaci 55 nieruchomości, wycenionych wstępnie na kwotę blisko 41,5 miliona euro, 294 rachunki bankowe, na których zgromadzono pieniądze w kwocie 5,6 miliona dolarów amerykańskich, 332 portfele kryptowalutowe, na których zgromadzone zostały kryptowaluty o równowartości 12,1 miliona euro, 55 firm, ponad 20 luksusowych jachtów i pojazdów.

W 2025 roku polska Policja wzięła udział w pilotażowym uruchomieniu przez Interpol Srebrnej Noty oraz Dyfuzji. To nowe narzędzia związane z szybkim i skutecznym ustalaniem składników majątkowych sprawców przestępstw na terenie całego świata. Polska miała do dyspozycji 9 not i wszystkie zostały wysłane do publikacji do Interpolu. Dzięki nowemu narzędziu ustalono firmy, rachunki bankowe, jak również inne składniki majątkowe sprawców najcięższych gatunkowo przestępstw.

Ponadto w ubiegłym roku funkcjonariusze BZPE KGP przeprowadzili szkolenia dla mołdawskich organów ścigania w ramach projektu o nazwie „Rozwój świadomości odzyskiwania mienia i zwalczania prania pieniędzy we współpracy międzynarodowej”, realizowanego w oparciu o program Polska Pomoc dla Mołdawii 2025.

Ze wszystkich podmiotów, które zwalczają korupcję, organem wiodącym jest Policja. W 2025 r. policjanci zwalczyli 98% tego rodzaju przestępstw, odnotowując tym samym wzrost do roku ubiegłego (w 2024 - 91,68%).

Policjanci BZPE KGP w 2025 r. przeszkolili 3063 pracowników instytucji i urzędów państwowych, tj.: Narodowego Banku Polskiego, Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Urzędu Zamówień Publicznych i Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Innym istotnym kierunkiem aktywności Policji jest ochrona roślin i zwierząt zagrożonych zaginięciem. Zgodnie z realizowanymi na podstawie Konwencji CITES (Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem) działaniami, funkcjonariusze wszczęli 40 postępowań przygotowawczych, a 24 podejrzanych usłyszało zarzuty (analogicznie w roku 2024 było to 66 postępowań i 14 podejrzanych).

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą walczyli też z nielegalnym gospodarowaniem odpadów. W 2025 r. tylko w tym obszarze stwierdzono 440 przestępstw, a 109 podejrzanym przedstawiono zarzuty (w 2024 r. stwierdziliśmy 253 przestępstwa i przedstawiliśmy 130 zarzutów). Były to m.in.: nielegalne składowanie, utylizowanie, transportowanie, przywożenie odpadów z zagranicy lub wywożenie odpadów za granicę, albo porzucanie odpadów lub substancji mogących zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Kolejnym obszarem, w którym policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą realizowali czynności, był nielegalny obrót produktami leczniczymi. Fałszowane leki produkowane są głównie z komponentów sprowadzanych z Azji, w tym najczęściej z Chin, gdzie kontrola jakości często bywa iluzoryczna. Takie substancje nie odpowiadają wymaganiom jakościowym ustalonym dla danych produktów leczniczych, zawierają zwykle składniki gorszej jakości, nieodpowiednie proporcje, zanieczyszczenia lub inne niedozwolone substancje czynne niebezpieczne dla zdrowia i życia.

W 2025 r. funkcjonariusze wszczęli 718 postępowań przygotowawczych (analogicznie w 2024 roku 503 postępowania przygotowawcze, a w 2023 r. - 389), odnotowali ponad 330 przestępstw (w 2024 r. - 630, a w 2023 - 408) i przedstawili zarzuty 67 osobom (w 2024 r. zarzuty zostały przedstawione 87 osobom).

Równie ważnym obszarem jest zwalczanie przestępczości podatkowej obejmującej wyłudzenia podatków, w tym m.in. VAT. W 2025 r. policjanci wszczęli 2303 postępowania przygotowawcze, stwierdzili 7819 przestępstw, a 1611 osobom przedstawione zostały zarzuty.

Policjanci BZPE KGP walczą również z oszustwami gospodarczymi. W minionym roku wszczęli 27 836 postępowań przygotowawczych związanych z oszustwami gospodarczymi, stwierdzili 75 236 przestępstw i wykryli 64 659 z nich. Zarzuty przedstawione zostały 8 329 osobom.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom wynikającym z ulegających ciągłym zmianom sposobów działania sprawców oszustw gospodarczych, policjanci wzmacniają współpracę z podmiotami sektora bankowego oraz e-commerce, zapoczątkowane cyklem warsztatów o charakterze praktycznym, skierowanych do funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą z poszczególnych garnizonów. Łącznie w dotychczas zrealizowanych szkoleniach udział wzięło 169 funkcjonariuszy Policji. Pełny cykl warsztatów zaplanowany został pomiędzy 2025 - 2026 r. i zakłada objęcie wsparciem szkoleniowym około 400 funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem tego rodzaju oszustwami gospodarczymi.

W grudniu 2025 roku Komenda Główna Policji oraz PKO Bank Polski podpisały porozumienie o współpracy. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli oraz przeciwdziałanie nowoczesnym formom oszustw. Dokument sygnowali nadinsp. dr Tomasz Michułka – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz wiceprezesi Zarządu PKO Banku Polskiego – Piotr Mazur i Tomasz Pol. Współpraca obejmie działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane przede wszystkim do seniorów, ich opiekunów oraz młodzieży: Policja i PKO Bank Polski wspólnie przeciw oszustwom finansowym – podpisano porozumienie o współpracy.