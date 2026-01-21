Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Blisko 9,3 tony zabezpieczonych narkotyków, 1000 ton prekursorów chemicznych, dziesiątki zlikwidowanych laboratoriów i ponad 85 zatrzymanych osób w wielu krajach Europy – to bilans największej w historii Unii Europejskiej operacji wymierzonej w produkcję i dystrybucję narkotyków syntetycznych w wielu krajach. Sprawę zapoczątkowali w 2022 roku funkcjonariusze KWP we Wrocławiu, a finalnie pracowała nad nią cała polska Policja. Od końca 2024 roku koordynacją działań pomiędzy organami ścigania z Polski, Niderlandów, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Czech zajął się Europol.

Sprawa, uznawana dziś za największe uderzenie w przestępczość narkotykową w Europie, została zainicjowana i od 2022 roku prowadzona była przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu, przy wsparciu policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu. Całość postępowania i prowadzone czynności nadzorowane były przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Dzięki wielomiesięcznym, zaawansowanym czynnościom operacyjnym policjanci rozszyfrowali międzynarodowy mechanizm importu, przepakowywania i dystrybucji prekursorów chemicznych, wykorzystywanych do produkcji narkotyków syntetycznych w nielegalnych laboratoriach działających na terenie Polski i wielu krajów Europy Zachodniej. Funkcjonariusze ustalili, że substancje te - legalnie importowane m.in. z Chin i Indii - trafiały do Unii Europejskiej przez różne kraje, a następnie były transportowane do Polski, gdzie zorganizowana grupa przestępcza koordynowała ich dalszą dystrybucję w całej Europie.

W toku sprawy zlikwidowano łącznie 24 laboratoria i linie produkcyjne narkotyków syntetycznych w Belgii, Niemczech, Niderlandach, Czechach i na terenie Polski, zabezpieczono 1000 ton prekursorów chemicznych i zatrzymano ponad 85 osób.

Łącznie, w trakcie dotychczasowych realizacji, ujawniono i zabezpieczono blisko 9,3 tony narkotyków, a działania obejmowały również likwidację punktów produkcji o charakterze przemysłowym, przeszukania oraz zabezpieczenia mienia.

Kulminacja wieloletnich działań nastąpiła 16 stycznia br., kiedy na terenie Polski oraz Niemiec, Belgii i Niderlandów przeprowadzono kolejną, kluczową realizację prowadzonej sprawy. W działaniach przeprowadzonych na terenie naszego kraju wzięło udział blisko 400 policjantów działających jednocześnie na terenie czterech województw.

Operację, koordynowaną przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu przedstawicieli Policji z Niemiec, Holandii i Hiszpanii oraz ekspertów z Europolu.

W kraju w realizację zaangażowane były również wyspecjalizowane jednostki i komórki eksperckie, m.in. funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Warszawy, Radomia, Kielc, Lublina, Białegostoku i Łodzi, Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, grupy realizacyjne z Komendy Stołecznej Policji oraz technicy kryminalistyki z KMP we Wrocławiu i KSP, a także Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

W działaniach wzięli także udział najlepsi specjaliści z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz innych zarządów terenowych, których wiedza i specjalistyczne umiejętności były niezbędne do zabezpieczenia danych pochodzących z urządzeń elektronicznych przejętych w trakcie działań oraz kryptowalut będących w dyspozycji zatrzymanych.

W trakcie realizacji na terenie Polski zatrzymano 19 osób, zabezpieczając m.in. co najmniej 700 ton prekursorów narkotykowych, 9 pojazdów o wartości około 4,5 mln zł, ponad 360 tys. zł w gotówce. Na poczet kar i grzywien policjanci zabezpieczyli również mienie o wartości co najmniej 10 mln zł, a także około 2 kg marihuany. Ponadto na poczet przyszłych kar zablokowano środki znajdujące się na rachunkach bankowych zatrzymanych.

Wobec czterech mężczyzn, wśród których znajdują się m.in. liderzy grup przestępczych, sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób natomiast prokurator zastosował poręczenia majątkowe, dozory Policji, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczenia kraju. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wytwarzania znacznych ilości narkotyków oraz prania pieniędzy.

Równolegle na terenie Niemiec funkcjonariusze ujawnili magazyny prekursorów chemicznych, plantację konopi liczącą co najmniej 2000 krzewów oraz ponad 10 500 litrów odpadów po produkcji narkotyków syntetycznych. Na miejscu zatrzymano dwie osoby.

Na terenie Belgii natomiast, po przeszukaniu w dwóch lokalizacjach, ujawniono magazyn substancji chemicznych, przyrządy do uprawy konopi indyjskich oraz urządzenia do produkcji papierosów.

Rozbita grupa przestępcza działała poprzez trzy legalnie zarejestrowane firmy w Polsce, zajmując się również praniem pieniędzy. Produkcja narkotyków syntetycznych generowała ogromne ilości toksycznych odpadów, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Sprawcy sprowadzali do Europy legalne chemikalia, które normalnie używane są np. w przemyśle farmaceutycznym. Jednak ilości tych substancji były bardzo duże i nie miały nic wspólnego z rzeczywistymi potrzebami legalnych firm. W praktyce do legalnej produkcji wykorzystuje się tylko niewielkie ilości takich chemikaliów. Policjanci ustalili też, że podczas przepakowywania chemikalia były celowo źle opisywane, tak aby bez problemu trafiały do nielegalnych laboratoriów, gdzie produkowano narkotyki.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że grupa mogła importować ponad 1000 ton prekursorów, z których można by było wyprodukować ponad 300 ton narkotyków syntetycznych, takich jak MDMA, amfetamina i katynon. Szacuje się, że ten proceder generował ogromne zyski dla zaangażowanych grup przestępczych.

Sprawa ta jest dowodem na to, że ścisła współpraca międzynarodowa pozwoliła skutecznie uderzyć w przestępczość narkotykową, działającą ponad granicami europejskich państw. To uderzenie, które na długo zachwieje fundamentami europejskiej przestępczości narkotykowej.