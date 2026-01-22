Tymczasowy areszt dla 28-letniego recydywisty Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Dziś sąd w Łukowie zastosował tymczasowy areszt wobec 28-latka, który kilka dni temu zaatakował nożem 40-latka i 16-letniego chłopca. Policyjni kontrterroryści z KWP w Lublinie zatrzymali go kilkadziesiąt kilometrów od Łukowa, gdzie się ukrywał. Sprawca usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkujący oszpeceniem 40-latka oraz ugodzenia 16-letniego chłopca, a także posiadania narkotyków. Mężczyzna odpowie w warunkach recydywy, ponieważ kilka lat temu w podobny sposób zaatakował nożem swojego 30-letniego znajomego. Teraz grozi mu 20 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek po godzinie 18.00 dyżurny łukowskiej komendy został powiadomiony o zranieniu nożem nastolatka. Z przekazanej informacji wynikało, że do zdarzenia doszło w pobliżu Placu Solidarności i Wolności, że pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Na szczęście urazy jakich doznał pokrzywdzony 16-latek nie zagrażały bezpośrednio jego życiu i zdrowiu. Po udzieleniu pomocy chłopiec został zwolniony do domu. Ustalający okoliczności zdarzenia policjanci dowiedzieli się od pokrzywdzonego, że został on zraniony nożem przez nieznanego mu mężczyznę, który po zajściu uciekł.

Gdy policjanci pracowali nad wyjaśnieniem tej sprawy, po godzinie 20.00 zostali powiadomieni o kolejnym zdarzeniu, gdzie zraniony nożem został 40-latek z Łukowa. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Policjanci wyjaśniający okoliczności tych zdarzeń ustalili, że ich sprawcą jest znany im 28-latek z Łukowa, który w przeszłości wchodził w konflikt z prawem i był już karany przez sąd.

Poszukujący 28-latka policjanci ustalili, że mężczyzna chcąc się ukryć, wyjechał w nocy z Łukowa. Mundurowi ustali, że może przebywać w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Łukowa.

Ustalenia kryminalnych potwierdziły się. We wtorek rano policyjni kontrterroryści z KWP w Lublinie zatrzymali poszukiwanego 28-latka. Mężczyzna jeszcze spał, nie spodziewał się, że policjanci tak go szybko odnajdą. Dodatkowo, przeszukując ubrania zatrzymanego, funkcjonariusze znaleźli mefedron.

Zatrzymany 28-latek został przewieziony do Łukowa, a następnego dnia usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za zaatakowanie 40-latka nożem powodujące ciężki uszczerbek na zdrowiu skutkujący oszpeceniem oraz ugodzenie 16-letniego chłopca i posiadanie narkotyków.

Dzisiaj łukowski sąd przychylił się do wniosku policjantów, a także prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy. Co najmniej 3 najbliższe miesiące 28-latek spędzi w areszcie tymczasowym.

28-latek za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy. Mężczyzna kilka lat temu (w maju 2020 roku) zatrzymywany był przez policjantow po tym, jak ugodził nożem swego 30-letniego znajomego. Wczesniej w podobny sposób ranil też innych dwóch mężczyzn. W zatrzymaniu "nożownika" łukowskich policjantów wsparli wówczas kontrterroryści z KWP w Lublinie.

Teraz grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Komunikat z zatrzymania w 2020 roku: 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

( KWP w Lublinie / kc)

Film Tymczasowy areszt dla 28-letniego recydywisty Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt dla 28-letniego recydywisty (format mp4 - rozmiar 17.69 MB)