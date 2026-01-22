Międzynarodowa współpraca służb pomogła potrzebującej pomocy 58-letniej Polce w Niemczech Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach oraz sprawnym działaniom Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji niemiecka Policja i tamtejszy zespół ratownictwa medycznego dotarli na czas do 58-letniej Polki, której stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Kobieta została odnaleziona w miejscu zamieszkania na terenie Niemiec i przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

21 stycznia 2026 roku, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach odebrał zgłoszenie od kobiety zaniepokojonej losem swojej mamy mieszkającej na stałe w Niemczech. Z przekazanych informacji wynikało, że podczas wideorozmowy 58-latka skarżyła się na złe samopoczucie. Miała wysokie ciśnienie tętnicze, opuchnięte kończyny oraz była wyraźnie osłabiona. W pewnym momencie połączenie zostało przerwane, ponieważ kobieta nie miała już siły rozmawiać. Od tamtej chwili nie było z nią żadnego kontaktu. Z uwagi na możliwość zagrożenia życia lub zdrowia dyżurny myślenickiej jednostki natychmiast podjął czynności.

Informacja została przekazana do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP). Funkcjonariusze BMWP KGP niezwłocznie skontaktowali się z policją niemiecką i przekazali niezbędne dane dotyczące miejsca zamieszkania kobiety oraz okoliczności zdarzenia. Policjanci w Niemczech udali się pod wskazany adres. Na miejsce skierowano również zespół ratownictwa medycznego. 58-latka została odnaleziona w swoim mieszkaniu i przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Jak ustalono, kobieta znajduje się pod opieką lekarzy, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zdarzenie potwierdza, jak ważna jest szybka wymiana informacji oraz skuteczna współpraca międzynarodowa służb w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.