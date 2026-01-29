Lubuscy policjanci namierzyli 44-latka, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Intensywne czynności operacyjno – rozpoznawcze, skuteczna analiza wielu informacji, ale przede wszystkim wzorowa współpraca lubuskich policjantów z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie oraz europejską siecią policyjną ENFAST doprowadziła do ustalenia i zatrzymania ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości 44-latka. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez prokuraturę w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej wprowadzającej narkotyki do obrotu.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości to jedno z kluczowych i niezmiennych zadań Policji. Każdego dnia policjanci ustalają miejsca pobytu, zatrzymują osoby ścigane listami gończymi czy nakazami doprowadzenia. Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą mieć świadomość, że odpowiedzialności karnej nie da się uniknąć. Nieuchronność kary - każdy, kto próbuje ukrywać się, prędzej czy później zostanie odnaleziony i odpowie za popełnione przestępstwa.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, popularnie zwani „poszukiwaczami”, to funkcjonariusze, których głównym zadaniem jest właśnie ustalanie miejsca pobytu, a następnie zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości. W ostatnim czasie pracowali nad sprawą poszukiwawczą za 44-letnim mieszkańcem województwa lubuskiego. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. Jest on podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzeniem do obrotu narkotyków.

Lubuscy policjanci prowadząc intensywne czynności operacyjno - rozpoznawcze doprowadzili do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Ogromne zaangażowanie, skuteczna weryfikacja wielu informacji, a przede wszystkim wzorowa współpraca z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie oraz europejską siecią policyjną ENFAST doprowadziła do przełomu w sprawie. Funkcjonariusze ustalili, że ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości 44-latek przebywa na terenie Holandii. Ustalenia lubuskich "poszukiwaczy” zostały potwierdzone przez policjantów, działających w ramach sieci ENFAST.

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy holenderskiej Policji, a przed dwoma tygodniami, po dopełnieniu procedur ekstradycyjnych został przekazany polskim policjantom. Konwój 44-latka został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Zatrzymany mężczyzna decyzją sądu został aresztowany, dlatego po przylocie do Polski został przetransportowany i osadzony w zakładzie karnym.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim /aw)