Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie - edukacja i zabawa z Policją podczas ferii - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie - edukacja i zabawa z Policją podczas ferii

Data publikacji 29.01.2026
Powrót
Drukuj

Już za kilka dni w kolejnych województwach rozpoczną się ferie zimowe. Jest to czas zabawy, odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, ale też okres, w którym bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszych wymaga większej uwagi. Dlatego policjanci w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, aktywnie włączają się w profilaktykę skierowaną nie tylko do dzieci, ale także młodzieży i osób dorosłych.

Aby ten czas był bezpieczny, policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną prowadzą szerokie działania edukacyjne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, podczas których uczą właściwych zachowań i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z zimowym wypoczynkiem, w tym:

  • przypominają zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach i snowboardzie,
  • przestrzegają przed ślizganiem się na skutych lodem zbiornikach wodnych, 
  • poruszają tematykę bezpieczeństwa dzieci w domu oraz zagrożeń czyhających na młodych internautów w sieci, 
  • uświadamiają jak ważną rolę spełniają elementy odblaskowe podczas poruszania się po drogach, po zmroku, 
  • uwrażliwiają na zakaz niebezpiecznych zabaw w rejonie akwenów i głównych ciągów komunikacyjnych,
  • przestrzegają przed zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się blisko ulic czy innych niebezpiecznych miejsc, 
  • zwracają uwagę najmłodszych na potrzebę zachowania ostrożności w przypadku zawierania nowych znajomości, w kontaktach z nieznajomymi osobami, 
  • wskazują prawidłowe zachowanie się wobec bezpańskich zwierząt, 
  • informują o zadaniach poszczególnych służb ratunkowych oraz roli Policji,
  • przypominają o ważnych telefonach: alarmowym 112 oraz telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży, z których należy korzystać w chwili gdy ktoś będzie potrzebował wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Funkcjonariusze zachęcają, aby wolny czas podczas ferii zimowych poświęcić także na pracę twórczą i wziąć udział w konkursie plastyczno-filmowym pn. „Zimowy Dekalog”, gdzie na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na temat ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, harmonogram przygotowanych przedsięwzięć, bieżące relacje z wydarzeń w całym kraju, porady, quizy, regulamin konkursu oraz karty uczestnictwa można znaleźć na stronie: Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie.

Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ferie zimowe mogą być nie tylko pełne wrażeń, emocji i doskonałej zabawy, ale przede wszystkim bezpieczne.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony