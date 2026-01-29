Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie - edukacja i zabawa z Policją podczas ferii
Już za kilka dni w kolejnych województwach rozpoczną się ferie zimowe. Jest to czas zabawy, odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, ale też okres, w którym bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszych wymaga większej uwagi. Dlatego policjanci w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, aktywnie włączają się w profilaktykę skierowaną nie tylko do dzieci, ale także młodzieży i osób dorosłych.
Aby ten czas był bezpieczny, policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną prowadzą szerokie działania edukacyjne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, podczas których uczą właściwych zachowań i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z zimowym wypoczynkiem, w tym:
- przypominają zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach i snowboardzie,
- przestrzegają przed ślizganiem się na skutych lodem zbiornikach wodnych,
- poruszają tematykę bezpieczeństwa dzieci w domu oraz zagrożeń czyhających na młodych internautów w sieci,
- uświadamiają jak ważną rolę spełniają elementy odblaskowe podczas poruszania się po drogach, po zmroku,
- uwrażliwiają na zakaz niebezpiecznych zabaw w rejonie akwenów i głównych ciągów komunikacyjnych,
- przestrzegają przed zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się blisko ulic czy innych niebezpiecznych miejsc,
- zwracają uwagę najmłodszych na potrzebę zachowania ostrożności w przypadku zawierania nowych znajomości, w kontaktach z nieznajomymi osobami,
- wskazują prawidłowe zachowanie się wobec bezpańskich zwierząt,
- informują o zadaniach poszczególnych służb ratunkowych oraz roli Policji,
- przypominają o ważnych telefonach: alarmowym 112 oraz telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży, z których należy korzystać w chwili gdy ktoś będzie potrzebował wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Funkcjonariusze zachęcają, aby wolny czas podczas ferii zimowych poświęcić także na pracę twórczą i wziąć udział w konkursie plastyczno-filmowym pn. „Zimowy Dekalog”, gdzie na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji na temat ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, harmonogram przygotowanych przedsięwzięć, bieżące relacje z wydarzeń w całym kraju, porady, quizy, regulamin konkursu oraz karty uczestnictwa można znaleźć na stronie: Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie.
Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ferie zimowe mogą być nie tylko pełne wrażeń, emocji i doskonałej zabawy, ale przede wszystkim bezpieczne.
(Biuro Prewencji KGP)