Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie - edukacja i zabawa z Policją podczas ferii Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Już za kilka dni w kolejnych województwach rozpoczną się ferie zimowe. Jest to czas zabawy, odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, ale też okres, w którym bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszych wymaga większej uwagi. Dlatego policjanci w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, aktywnie włączają się w profilaktykę skierowaną nie tylko do dzieci, ale także młodzieży i osób dorosłych.

Aby ten czas był bezpieczny, policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną prowadzą szerokie działania edukacyjne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, podczas których uczą właściwych zachowań i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z zimowym wypoczynkiem, w tym:

przypominają zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach i snowboardzie,

przestrzegają przed ślizganiem się na skutych lodem zbiornikach wodnych,

poruszają tematykę bezpieczeństwa dzieci w domu oraz zagrożeń czyhających na młodych internautów w sieci,

uświadamiają jak ważną rolę spełniają elementy odblaskowe podczas poruszania się po drogach, po zmroku,

uwrażliwiają na zakaz niebezpiecznych zabaw w rejonie akwenów i głównych ciągów komunikacyjnych,

przestrzegają przed zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się blisko ulic czy innych niebezpiecznych miejsc,

zwracają uwagę najmłodszych na potrzebę zachowania ostrożności w przypadku zawierania nowych znajomości, w kontaktach z nieznajomymi osobami,

wskazują prawidłowe zachowanie się wobec bezpańskich zwierząt,

informują o zadaniach poszczególnych służb ratunkowych oraz roli Policji,

przypominają o ważnych telefonach: alarmowym 112 oraz telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży, z których należy korzystać w chwili gdy ktoś będzie potrzebował wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Funkcjonariusze zachęcają, aby wolny czas podczas ferii zimowych poświęcić także na pracę twórczą i wziąć udział w konkursie plastyczno-filmowym pn . „Zimowy Dekalog”, gdzie na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na temat ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, harmonogram przygotowanych przedsięwzięć, bieżące relacje z wydarzeń w całym kraju, porady, quizy, regulamin konkursu oraz karty uczestnictwa można znaleźć na stronie: Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie.

Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ferie zimowe mogą być nie tylko pełne wrażeń, emocji i doskonałej zabawy, ale przede wszystkim bezpieczne.