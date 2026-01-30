Łatwy zarobek - poważne konsekwencje. Apel do rodziców po zatrzymaniu 15-latka Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Mundurowi przy każdej okazji podkreślają, jak ważną rolę odgrywają rozmowy z młodzieżą na temat zagrożeń, jakie czyhają na nich w Internecie. Wielokrotnie to właśnie w przestrzeni sieciowej oszuści wyszukują młode osoby, które pod pozorem szybkiego zarobku wykorzystują w działalności przestępczej. Przykładem jest zdarzenie, do którego doszło we wtorek, kiedy to policjanci z Komisariatu Policji I w Sosnowcu zatrzymali 15-latka biorącego udział w procederze oszustwa „na podszywacza”. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich.

We wtorek z sosnowieckimi policjantami skontaktował się mundurowy z KP Kąty Wrocławskie, który poinformował o próbie oszustwa. Za pośrednictwem portalu społecznościowego otrzymał od swojego znajomego wiadomość z prośbą o opłacenie zamówienia przy użyciu jednorazowego kodu autoryzacyjnego z banku. Stróż prawa zachował czujność i skontaktował się ze znajomym telefonicznie. Wówczas potwierdziło się, że jego konto w mediach społecznościowych zostało przejęte przez oszustów, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od osób z listy kontaktów.

Funkcjonariusz postanowił kontynuować korespondencję, a o miejscu, w którym próbowano wypłacić pieniądze powiadomił sosnowieckich policjantów.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Komisariatu Policji I w Sosnowcu, którzy przy jednym z bankomatów przy ulicy 3 Maja zatrzymali 15-latka. Przy nieletnim znaleźli gotówkę w kwocie blisko 5 tysięcy złotych. Nastolatek brał udział w oszustwie na "podszywacza" wypłacał pieniądze pochodzące z przestępstwa.

Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu nastolatka w schronisku dla nieletnich na najbliższe 3 miesiące.

Opisane zdarzenie powinno być sygnałem ostrzegawczym nie tylko dla młodzieży, ale również dla ich rodziców i opiekunów. Wielu młodych ludzi nie jest świadomych, że bierze udział w procederze przestępczym, który często jest początkiem kontaktu ze światem przestępczym, z którego później trudno się uwolnić i może mieć wpływ na całe ich przyszłe życie.

Funkcjonariusze regularnie odnotowują sytuacje, w których nieletni wykorzystywani są w oszustwach prowadzonych metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz w innych ich wariantach. Zwabieni wizją łatwych pieniędzy decydują się na wypłacanie środków z bankomatów należących do niczego niepodejrzewających ofiar, a następnie przekazują je sprawcom. Niejednokrotnie nie mają świadomości, że grożą im konsekwencje prawne i że uczestniczą w przestępstwie, które może odbić się na ich przyszłości w dorosłym życiu. Obecnie policjanci prowadzą kampanię "Metoda na podszywacza", która ostrzega przed oszustwami w sieci.

Zwracamy się do rodziców i opiekunów z prośbą o wzmożoną uwagę oraz interesowanie się tym, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu. Przestępcy bardzo często nawiązują kontakt z młodymi osobami poprzez portale społecznościowe, proponując im pozornie legalne zajęcie polegające na wypłacaniu pieniędzy z bankomatów. W rzeczywistości za takimi propozycjami często kryją się zorganizowane grupy przestępcze, a młodzi ludzie, często nieświadomie, wykorzystywani są jako narzędzie w rękach oszustów. Otwarte rozmowy o zagrożeniach, obserwowanie aktywności dzieci w sieci oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu mogą zapobiec wciągnięciu ich w nielegalne działania.

Interesujcie się tym, na jakie „prace dorywcze” natrafiają Wasze dzieci.

Uświadamiajcie, że obietnice szybkiego zarobku bez wysiłku może oznaczać uwikłanie w działania niezgodne z prawem, a każda propozycja odbierania pieniędzy z bankomatu może wiązać się z przestępczym procederem.

( KWP w Katowicach / mw)

