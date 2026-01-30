Tymczasowy areszt za śmiertelne potrącenie rowerzysty i ucieczkę Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Decyzją Sądu Rejonowego we Włodawie 32-latek z gminy Hańsk najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 54-letni rowerzysta zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Dodatkowo mężczyzna kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (26 stycznia) po godzinie 18:00 dyżurny włodawskiej komendy poinformowany został o leżącym na poboczu drogi mężczyźnie, który wraz z rowerem najprawdopodobniej został potrącony przez pojazd. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk. Początkowo do sprawy zatrzymanych zostało dwóch młodych mężczyzn. Przeprowadzone działania pozwoliły ustalić, że rowerzysta został potrącony przez 32-letniego mieszkańca gminy Hańsk, który będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2 promile alkoholu w organizmie, kierował samochodem osobowym marki Opel, spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy rowerzyście.

Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego we Włodawie. Jego decyzją 32-latek z gminy Hańsk najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i ryzykowania jazdy pod jego wpływem. Ryzyko spowodowania wypadku przez kierującego pod wpływem alkoholu jest duże i często staje się przyczyną wielu tragedii, gdzie na drodze giną bądź tracą zdrowie ludzie.

( KWP w Lublinie / kp)

Film Tymczasowy areszt za śmiertelne potrącenie rowerzysty i ucieczkę Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt za śmiertelne potrącenie rowerzysty i ucieczkę (format mp4 - rozmiar 6.01 MB)