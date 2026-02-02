Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze metodą „na wnuczka” Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty, dotyczące działalności międzynarodowej grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą „na legendę” na terenie Krakowa oraz innych miast Polski, przyczyniło się do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tym procederem. Od stycznia 2025 roku grupa ma na swoim koncie oszustwa na ponad 1 200 000 złotych.

Początek śledztwa miał miejsce w marcu 2025 roku, gdy jedna z mieszkanek krakowskiej Nowej Huty działając pod namową osób dzwoniących podających się za członka jej rodziny przekazała w miejscu swojego zamieszkania pieniądze w wysokości 50 000 złotych i 5 000 euro. Krakowscy kryminalni z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie ustalili dane osoby odbierającej pieniądze i niedługo po zdarzeniu zatrzymali mężczyznę w mieszkaniu na terenie krakowskich Czyżyn. Mężczyzna próbował jeszcze ukrywać się przed policjantami w łóżku jednego z pokoi, ale nie uśpiło to czujności będących na miejscu funkcjonariuszy. Został zatrzymany. Usłyszał on zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty oszustwa. W związku z tym, że zatrzymany był już poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za tożsame przestępstwa, został osadzony w areszcie, gdzie aktualnie odbywa zasądzony wyrok.

Tropy śledczych prowadziły do Niemiec, a sprawa nabrała tempa, gdy do działań przystąpili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, którzy skoordynowali współpracę pomiędzy funkcjonariuszami niemieckiej Policji, Prokuratury oraz krakowskiej Policji.

Analizując zgromadzone materiały policjanci niemieccy ustalili, a następnie wkroczyli do jednego z mieszkań w swoim kraju, gdzie zatrzymali na gorącym uczynku kobietę będącą jednym z liderów grupy przestępczej i jednocześnie „telefonistką”. Lokal był specjalnie przygotowany i funkcjonował jako „call center” do wykonywania połączeń na terytorium Polski. Kobieta, która dzwoniła była całkowicie zaskoczona obrotem sprawy, a dodatkowo próbowała ukryć swoją prawdziwą tożsamość, ponieważ jak się okazało, była ścigana dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania w związku z dokonywanymi już wcześniej oszustwami „na wnuczka”.

Równolegle na terenie Polski krakowscy policjanci na polecenie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty zatrzymali dwie kobiety, z których jedna pełniła funkcję tzw. odbieraka, a druga „logistyka”, koordynując działania osób odbierających pieniądze. O czym pisaliśmy w październiku ub.r. w artykule: Krakowscy policjanci rozbili grupę przestępczą oszukującą starsze osoby na terenie Polski i Niemiec

7 stycznia 2026 roku miał miejsce finalny etap prowadzonego postępowania. Niemiecki sąd przychylił się do wystosowanego między innymi, na wniosek nadzorującego prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty, wdrożenia procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania, stwierdzając zasadność ekstradycji aresztowanej „telefonistki” przed polski wymiar sprawiedliwości.

23 stycznia 2026 roku aresztowana kobieta została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty, gdzie usłyszała 23 zarzuty m.in. działalności w grupie przestępczej, oszustw na szkodę seniorów oraz posługiwania się poświadczającym nieprawdę dokumentem tożsamości przed funkcjonariuszami niemieckiej Policji. Równocześnie prokurator nadzorujący śledztwo zawnioskował do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty o przedłużenie stosowanego już wobec kobiety środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Kobiecie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / mw)

Film Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze metodą „na wnuczka” Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze metodą „na wnuczka” (format mp4 - rozmiar 33.73 MB)