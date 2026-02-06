Policjanci z Wrocławia zabezpieczyli 7 kg narkotyków Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj 2 lutego br. funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w toku prowadzonych czynności operacyjnych, ujawnili oraz zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających w jednym z mieszkań na wrocławskich Krzykach. Efekty ich działań to zabezpieczone 7 kg narkotyków oraz 30 tysięcy złotych na poczet przyszłej kary. Mężczyźni w wieku 41 oraz 43 lat decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani.

Policjanci, działając na podstawie posiadanych informacji, prowadzili czynności pod typowanym adresem, gdzie już na klatce schodowej wyczuwalna była intensywna woń marihuany. Kiedy podjęli interwencję wobec mężczyzn wychodzących z lokalu, ci nie stosowali się do wydawanych poleceń, stawiając bierny i czynny opór, czym stwarzali zagrożenie dla siebie oraz interweniujących funkcjonariuszy.

W mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, kokainę, MDMA oraz listki LSD. Na miejscu znajdowały się również przedmioty i sprzęt służący do ich porcjowania oraz dystrybucji – wagi elektroniczne, zgrzewarka, woreczki strunowe, a także telefony komórkowe, gotówka w różnych nominałach i walutach.

Do policyjnego depozytu trafiły środki odurzające o czarnorynkowej wartości około 300 tysięcy złotych, co odpowiada blisko 34 tysiącom porcji handlowych. Ponadto policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie prawie 30 tysięcy złotych, dolary amerykańskie oraz euro.

Dwóch mężczyzn w wieku 41 oraz 43 lat decyzją sądu i na wniosek prokuratury zostało tymczasowo aresztowanych.

Teraz za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających podejrzanym grozić może kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film Policjanci z Wrocławia zabezpieczyli 7 kg narkotyków Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci z Wrocławia zabezpieczyli 7 kg narkotyków (format mp4 - rozmiar 32.85 MB)