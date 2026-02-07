W trosce o bezpieczeństwo osób narażonych na wychłodzenie Data publikacji 07.02.2026 Powrót Drukuj Trudne warunki pogodowe związane z panującymi od jakiegoś czasu bardzo niskimi temperaturami są zagrożeniem dla osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Policjanci każdego dnia kontrolują około 8 tysięcy miejsc, w których te osoby mogą przebywać. W najbliższych dniach mają wrócić silne mrozy, dlatego nie bądźmy obojętni! Zwracajmy uwagę na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Pamiętajmy - jedna informacja może uratować czyjeś życie.

W okresie jesienno-zimowym policjanci prowadzą wzmożone działania profilaktyczne polegające na prewencyjnym sprawdzaniu miejsc, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Funkcjonariusze patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe oraz inne miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują na zgłoszenia, sprawdzają sytuację osób zagrożonych, udzielają im wsparcia i przekazują do bezpiecznych miejsc. Funkcjonariusze z całego kraju dziennie kontrolują około 8 tysięcy takich miejsc. Informują spotkane tam osoby o lokalizacjach noclegowni, ogrzewalni, a także miejscach wydawania ciepłych posiłków.

Policjanci każdego dnia zwracają także uwagę na seniorów, przypominając, że przy tak niskich temperaturach, warto pozostać w domu, ograniczyć wychodzenie i zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Kiedy temperatura na zewnątrz, szczególnie nocą, gwałtownie spada, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Od początku listopada 2025 roku do 6 lutego 2026 roku z powodu wychłodzenia zmarły aż 43 osoby. To tragiczne statystyki, którym możemy wspólnie przeciwdziałać. Najbliższe dni również zapowiadają się mroźnie, dlatego wykażmy się czujnością.

Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy, nie bądź obojętny i zadzwoń pod numer alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności można również wskazać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu należy wybrać kategorię zgłoszenia o nazwie „Bezdomność”. Trzeba jednak pamiętać, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

Pamiętajmy także o zwierzętach, które nie są przystosowane do niskich temperatur. Każdy przypadek pozostawienia ich bez właściwej opieki zgłaszajmy odpowiednim służbom. Zwierzęta również potrzebują naszej reakcji i pomocy w czasie mrozów.

( BKS KGP / kc)

Film Bezpieczeństwo zimą - działania toruńskich policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Bezpieczeństwo zimą - działania toruńskich policjantów (format mp4 - rozmiar 44.38 MB)

Film Nie każdy pustostan jest pusty Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nie każdy pustostan jest pusty (format mp4 - rozmiar 13.09 MB)

Film Niskie temperatury stanowią zagrożenie dla życia - reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Niskie temperatury stanowią zagrożenie dla życia - reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy (format mp4 - rozmiar 16.52 MB)

Film Policjanci kontrolują miejsca przebywania bezdomnych Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci kontrolują miejsca przebywania bezdomnych (format mp4 - rozmiar 23.96 MB)