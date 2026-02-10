Ponad 100 drużyn w walce o Puchar Komendanta Głównego Policji. Ruszył XVI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj W poniedziałkowy wieczór w Multikinie Złote Tarasasy uroczyście zainaugurowano XVI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, upamiętniający tragicznie zmarłego policjanta. Do sportowej rywalizacji o Puchar Komendanta Głównego Policji stanęło ponad 100 zespołów, w tym trzy ekipy zagraniczne z Ukrainy, Słowacji i Czech, które od 10 lutego będą walczyć o awans do finału. Spotkania finałowe odbędą się 12 lutego br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 60.

Turniej ma na celu upamiętnienie bohaterstwa funkcjonariusza Policji, który zginął 10 lutego 2010 roku, podejmując interwencję wobec dwóch młodych mężczyzn.

Uroczystość otwarcia turnieju rozpoczęło odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura.

Galę prowadzili podkom. Marzena Bracka oraz Michał Zawacki, którzy powitali znamienitych gości. Pojawili się m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Roman Kuster, szefowie jednostek organizacyjnych Policji, generałowie, oficerowie, policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni Policji, szefowie i przedstawiciele innych służb mundurowych. Obecna była także rodzina podkom. Andrzej Struja, żona Anna Struj wraz z córkami Krystyną i Moniką. Na galę przybyli przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, przedstawiciele władz samorządowych, a także były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski oraz pomysłodawcy turnieju – trener i działacz sportowy Andrzej Strejlau oraz mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Powitano również przybyłych szefów jednostek organizacyjnych Policji, Partnerów Głównych i Partnerów, bez których turniej nie mógłby się odbyć na tak wysokim poziomie.

Po powitaniu delegacja policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, w których służył podkom. Andrzej Struj, udała się z wieńcem w miejsce na Woli, gdzie w 2010 r. rozegrały się tragiczne wydarzenia.

Przypomnijmy, że bohaterski policjant zginał 10 lutego 2010 r., gdy podczas ostatniego dnia swojego urlopu podjął interwencję wobec dwóch młodocianych bandytów, którzy wywołali awanturę na jednym z przystanków tramwajowych na warszawskiej Woli. Choć funkcjonariusz obezwładnił jednego z napastników, to po chwili wrócił drugi z bandytów, który odciągnął jedno ramię policjanta. To wystarczyło, by przed chwilą obezwładniony napastnik, sięgnął po nóż i zadał śmiertelne ciosy.

Piłkarski turniej służb mundurowych jest wyrazem hołdu dla stołecznego funkcjonariusza, a podczas rozgrywek odbywa się dobrowolna zbiórka na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jest także okazją do integracji służb dbających o bezpieczeństwo.

Uroczysta gala stała się również okazją do podziękowania osobom i instytucjom, które wsparły tegoroczny turniej. Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera otrzymały pamiątkowe ryngrafy.

- Prawie 16 lat temu, 24 lipca 2010 roku imię i nazwisko Andrzeja Struja zostało wpisane do Księgi Pamięci oraz umieszczone na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji, poświęconej funkcjonariuszom, którzy polegli, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzi oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Na Tablicy Pamięci znajduje się obecnie 129 tabliczek epitafijnych, upamiętniających symboliczną, bohaterską śmierć policjantów. Dziś po raz szesnasty spotykamy się na Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych im. podkom. Andrzeja Struja. Coroczne spotkanie piłkarskich drużyn to już tradycja. W duchu sportowej rywalizacji oddajemy wyrazy głębokiego szacunku oraz hołd Naszemu Koledze. Organizacja tego wydarzenia ma także na celu popularyzację sportu, integrację służb mundurowych czy nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Reprezentacjom, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, które przyjęły zaproszenie do udziału w Turnieju, życzę powodzenia i sukcesów podczas rozgrywek w duchu fair play - powiedział do zebranych nadinsp. Roman Kuster. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.

Następnie zaprezentowano puchary, o które będą walczyły drużyny, a po przekazaniu piłki nadinsp. Roman Kuster wygłosił formułę otwarcia turnieju.

Pomysłodawcami Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja byli: Andrzej Strejlau wybitny trener reprezentacji Polski, Legii Warszawa, Greckiej Larrisy, honorowy działacz Polskiego Związku Piłki Nożnej i komentator sportowy oraz Andrzej Kuczyński selekcjoner reprezentacji Polskiej Policji w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, wieloletni wolontariusz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pierwsze rozgrywki odbyły się w maju 2010 r. Od tamtej pory, co roku zawody upamiętniające podkom. Andrzeja Struja organizowane są w okolicach rocznicy Jego śmierci. Wcześniej były to Halowe Mistrzostwa Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Finał drugich mistrzostw odbywał się 19 lutego 2010 r., w dniu pogrzebu Andrzeja Struja. Kiedy najbliżsi i koledzy Andrzeja towarzyszyli mu w ostatniej drodze, przerwano rozgrywki, zawodnicy i kibice powstali z miejsc, a w samochodach przed Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na Pradze-Północ, gdzie rozgrywany był mecz finałowy turnieju, zawyły syreny. Wtedy organizator turnieju Andrzej Kuczyński, wspólnie z byłym piłkarzem i trenerem reprezentacji Polski Andrzejem Strejlauem postanowili, że zawody będą nosiły imię policyjnego bohatera.

Dziś halowe mistrzostwa w piłce nożnej im Andrzeja Struja stały się tradycją. Otwarcie rozgrywek zawsze poprzedza upamiętniająca bohaterskiego policjanta minuta ciszy oraz odegranie na trąbce melodii „Śpij kolego”. Turniej przez lata zyskał rangę mistrzostw międzynarodowych, w których chce grać co raz więcej drużyn.

Po oficjalnej części wieczoru, przed gośćmi wystąpił z koncertem zespół PECTUS i Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Sportowa rywalizacja o Puchar Komendanta Głównego Policji odbywa się pod honorowymi patronatami: Ministra Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Organizatorami XVI Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja są: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, Gabinet Komendanta Głównego Policji, Komenda Stołeczna Policji, Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, przy współudziale: Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarządu NSZZ Pracowników Cywilnych Komendy Głównej Policji, Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy: Białołęka, Bielany, Bemowo, Wola, Praga Północ, Włochy i Wilanów, gdzie będą toczyć się rozgrywki.