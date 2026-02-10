Wabił karierą w modelingu – znany warszawski fotograf zatrzymany za zgwałcenie Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Małopolscy „łowcy głów” na tropie poszukiwanych przestępców zatrzymali 48-letniego warszawskiego fotografa. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym za zgwałcenie młodej kobiety.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie zajęli się sprawą poszukiwanego listem gończym gwałciciela. Ponowna analiza akt sprawy i ustalenia małopolskich „łowców głów” rzuciła na sprawę poszukiwawczą nowe światło.

48-letni mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości jeszcze kilka lat temu cieszył się dużą popularnością wśród gwiazd i w środowisku modelingowym. Wykorzystywał swoją pozycję obiecując karierę młodym dziewczynom, które chciały zaistnieć w świecie modelingu. Wtedy doszło do przestępstwa. W jednym z warszawskich hoteli umówił się z młodą kobietą pod pretekstem sesji zdjęciowej. Podczas spotkania doszło do zgwałcenia. Kobieta zgłosiła sprawę Policji. Mężczyzna usłyszał wyrok skazujący i wtedy zapadł się pod ziemię.

6 maja 2025 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał za poszukiwanym list gończy. I od tego czasu był poszukiwany przez Policję. W grudniu ubiegło roku sprawą zainteresowali się małopolscy łowcy głów.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że 48-latek może ukrywać się w Toruniu. 20 stycznia br. poszukiwacze w jednym z mieszkań w centrum Torunia zatrzymali 48-latka. Mężczyzna zaszył się w mieszkaniu, z którego nie wychodził. Był zaskoczony, gdy przed drzwiami zjawili się policjanci. Został zatrzymany i przewieziony do Zakładu Karnego, gdzie teraz będzie odbywał zasądzoną karę 3,5 roku więzienia za popełnione przestępstwo.

( KWP w Krakowie / kp)

Film Wabił karierą w modelingu – znany warszawski fotograf zatrzymany za zgwałcenie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wabił karierą w modelingu – znany warszawski fotograf zatrzymany za zgwałcenie (format mp4 - rozmiar 9.61 MB)