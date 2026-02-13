Wodzisławscy policjanci odzyskali skradzionego Mercedesa wartego 300 tysięcy złotych Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki wzorowej współpracy służb mundurowi odzyskali skradziony we Francji luksusowy samochód. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim odnaleźli go na terenie powiatu wodzisławskiego. To kolejny przykład efektywnych działań prowadzonych wspólnie przez Policję i Straż Graniczną.

Do zdarzenia doszło 9 lutego 2026 roku. W ramach stałej współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej śledczy uzyskali informację, że na terenie powiatu wodzisławskiego znajduje się pojazd, który może pochodzić z kradzieży.

Podjęte czynności doprowadziły do odnalezienia i zabezpieczenia przez wodzisławskich policjantów samochodu marki Mercedes-Benz. W toku sprawdzeń śledczy ustalili, że pojazd, którego wartość oszacowano na kwotę około 300 tysięcy złotych, został skradziony na terenie Francji.

W sprawie prowadzone są dalsze czynności, mające na celu wyjaśnienie okoliczności kradzieży auta oraz ustalenie osób mogących mieć z nią związek.

Wodzisławscy policjanci nawiązali w tym zakresie współpracę ze stroną francuską, z udziałem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Stała współpraca służb oraz konsekwentnie prowadzone działania, stanowią skuteczny element wzmacniania bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom.