Uważność dyżurnego i szybka reakcja policjantów z Bogatyni Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki czujności dyżurnego i szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Bogatyni 50-letnia kobieta, która straciła przytomność przed budynkiem jednostki, szybko otrzymała niezbędną pomoc. To zdarzenie pokazuje, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na zgłoszenia, ale również stała czujność i gotowość do niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę i sytuacje kryzysowe. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bój się pomagać.

Do groźnej sytuacji doszło w Komisariacie Policji w Bogatyni. Dzięki czujności dyżurnego oraz natychmiastowym działaniom policjantów kobieta, która straciła przytomność przed budynkiem jednostki, szybko otrzymała niezbędną pomoc.

Dyżurny Komisariatu Policji w Bogatyni, wykonując swoje codzienne obowiązki służbowe, obsługując zgłoszenia telefoniczne, przyjmując interesantów oraz nadzorując obraz z kamer monitoringu, zauważył na jednym z monitorów leżącą w pobliżu wejścia do komisariatu kobietę. Widząc, że sytuacja może zagrażać jej zdrowi i życiu, przerwał wykonywane czynności i zaalarmował policjantów znajdujących się w budynku.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, aby sprawdzić stan kobiety. W tym samym czasie do komisariatu wszedł mężczyzna, który zapytał o leżącą osobę.

Po chwili kobieta odzyskała przytomność, jednak miała problemy z oddychaniem. Istniało podejrzenie, że mogła się zadławić. Funkcjonariusze udrożnili jej drogi oddechowe, ułożyli w pozycji bezpiecznej i monitorowali jej stan do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Prawdopodobnie przyczyną nagłego zasłabnięcia był atak padaczki.

To zdarzenie pokazuje, że policyjne służba to nie tylko reagowanie na zgłoszenia, ale również stała czujność i gotowość do niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Uważność dyżurnego i szybka reakcja policjantów z Bogatyni Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Uważność dyżurnego i szybka reakcja policjantów z Bogatyni (format mp4 - rozmiar 35.78 MB)