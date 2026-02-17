Śląscy „łowcy głów” zatrzymali 58-latka poszukiwanego listem gończym. Wpadł w Jędrzychowicach Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 58-letniego mieszkańca Chorzowa, który od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach za wykorzystanie seksualne małoletniego.

11 lutego 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach przeprowadzili skuteczną realizację na terenie miejscowości Jędrzychowice w województwie dolnośląskim. Zatrzymany został 58-letni mieszkaniec Chorzowa, który od 24 listopada 2025 roku był poszukiwany listem gończym za przestępstwo seksualne popełnione względem osoby małoletniej.

W styczniu 2026 roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przejęli tę sprawę od Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Jak ustalili, 58-latek ukrywał się na terenie Niemiec, próbując uniknąć odpowiedzialności karnej. Policjanci ustalili jednak, że w lutym 2026 roku będzie przebywał w rejonie wsi Jędrzychowice. W środę 11 lutego 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego na parkingu w rejonie jednej ze stacji benzynowych. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony działaniami policjantów, ale nie stawiał oporu.

„Łowcy głów” z katowickiej komendy wojewódzkiej to doświadczeni funkcjonariusze specjalizujący się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych za popełnienie najcięższych przestępstw. Ich działania często mają charakter międzynarodowy, wymagają wielomiesięcznej pracy operacyjnej, analizy zgromadzonych informacji oraz ścisłej współpracy z innymi służbami w kraju i za granicą.

Zatrzymany 58-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie pozostanie do dyspozycji sądu.

(KWP w Katowicach / kp)

