Międzynarodowe uderzenie w zorganizowaną przestępczość. 23 osoby zatrzymane w czterech krajach

Wspólna operacja służb z Polski i Niemiec doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej działającej przez osiem lat. Zatrzymano 23 osoby, zabezpieczono broń, narkotyki, fałszywe dokumenty oraz 200 tysięcy euro pochodzące z nielegalnej działalności.

Skoordynowane uderzenie w struktury przestępcze rozpoczęło się w drugiej połowie stycznia i objęło swoim zasięgiem terytoria Polski, Niemiec, Czech oraz Hiszpanii. W akcji zatrzymano łącznie 23 osoby. Podejrzani to obywatele Polski i Niemiec, w tym członkowie jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie gangów motocyklowych oraz przedstawiciele klanów tureckich.

Skuteczność działań była możliwa dzięki wzorowej współpracy międzynarodowej pomiędzy polską Prokuraturą Krajową a Prokuraturą w Düsseldorfie, przy aktywnym wsparciu przedstawicieli obu krajów w Eurojust. W realizację zaangażowane były kluczowe jednostki uderzeniowe, w tym BKA - Bundeskriminalamt (niemiecka jednostka do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), CBŚP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, co pozwoliło na jednoczesne sparaliżowanie działalności gangu w wielu miejscach Europy.

W ramach polskiego wątku postępowania zatrzymanych zostało pięć osób. Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech podejrzanych, natomiast jedna osoba została objęta wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita struktura funkcjonowała od 2014 do 2022 roku, zrzeszając obywateli Polski i Niemiec o bardzo wysokim stopniu zorganizowania. Spektrum nielegalnej aktywności grupy było niezwykle szerokie i obejmowało handel bronią palną oraz amunicją, wprowadzanie do obrotu fałszywych środków płatniczych, a także przemyt i handel znacznymi ilościami narkotyków. Członkowie grupy zajmowali się również kradzieżami luksusowych pojazdów, czerpaniem korzyści z cudzego nierządu oraz wyjątkowo szkodliwym procederem nielegalnego przywozu na terytorium Polski toksycznych odpadów.

Podczas przeszukań przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech funkcjonariusze zabezpieczyli liczne dowody przestępczej profesji. Służby zabezpieczyły broń palną, amunicję, znaczne ilości narkotyków oraz wyroby tytoniowe bez znaków akcyzy. Szczególną uwagę śledczych zwróciły odnalezione fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb, a także pieczęcie polskich i niemieckich urzędów służące do podrabiania dokumentów. W jednej ze specjalnie przygotowanych skrytek funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 200 000 euro w gotówce, które bezpośrednio pochodziły z działalności przestępczej.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(CBŚP / mw)