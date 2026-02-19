Konferencja negocjatorów policyjnych grupy ATLAS w Warszawie Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” był organizatorem międzynarodowej konferencji szkoleniowej negocjatorów policyjnych skupionych w grupie ATLAS. Sekcja Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego, będąc członkiem Komitetu Sterującego Forum Negocjacyjnego ATLAS, po raz trzeci w historii wystąpiła w roli gospodarza tego typu międzynarodowego przedsięwzięcia.

Przybyłych gości powitał Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, mł. insp. Karol Wojtyła, który podkreślił istotę realizacji działań negocjacyjnych w toku prowadzonych dużych operacji policyjnych.

Tegoroczna edycja skupiała się na bieżących zagrożeniach oraz analizach z nimi związanych. Biorąc pod uwagę problematykę zagrożeń przestępczością i terroryzmem - zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, dotyczącym całego kontynentu europejskiego - łatwo zauważyć, jak szeroki i zróżnicowany jest obszar działań, w które mogą być zaangażowani negocjatorzy policyjni.

W trakcie wystąpień i prezentacji zagraniczni przedstawiciele poszczególnych komórek negocjacyjnych oraz departamentów ściśle współpracujących z negocjatorami omawiali szeroko pojętą tematykę reagowania na sytuacje kryzysowe i ich rozwiązywania, uwzględniając takie obszary jak: szacowanie ryzyka, analiza w negocjacjach policyjnych, narzędzia komunikacyjne dedykowane negocjatorom oraz studia przypadków.

Kulminacją konferencji były wspólne ćwiczenia zagranicznych negocjatorów policyjnych oraz służb kontrterrorystycznych Policji, reprezentowanych przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Radomia, Gorzowa Wielkopolskiego i Białegostoku. Całość oparto na scenariuszu zamachu terrorystycznego na terenie kampusu uniwersyteckiego. Ćwiczenia zrealizowano w obiektach udostępnionych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie, przy aktywnym udziale gwardii akademickiej. Głównym celem było doskonalenie procedur reagowania oraz utrzymanie stałej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji o charakterze terrorystycznym.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały, że działania negocjacyjne realizowane przez europejskich partnerów są niemal identyczne ze strategią i taktyką stosowaną przez negocjatorów BOA. Jest to wynik wieloletnich kontaktów opartych na wymianie doświadczeń, praktykowaniu sprawdzonych rozwiązań oraz licznych wspólnych ćwiczeniach z komponentem bojowym, realizowanych w Polsce i za granicą.

W konferencji wzięło udział 46 osób z 23 państw europejskich, takich jak: Włochy, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Luksemburg, Francja, Finlandia, Niemcy, Chorwacja, Belgia, Łotwa, Irlandia, Niderlandy, Litwa, Portugalia, Wielka Brytania, Węgry, Estonia, Dania, Szwecja, Islandia i Grecja. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej oraz analitycy kryminalni Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Tekst: CPKP „BOA”

Film: KSP

Foto: Jacek Herok BKS KGP