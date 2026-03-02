Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego! - AktualnościPolicja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

Data publikacji 02.03.2026
Powrót
Drukuj

Przypominamy - od 3 marca 2026 r. policjant zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiące w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h nie tylko na obszarze zabudowanym, ale także na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Ponadto od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

To ważne zmiany, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Policjanci nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierujących, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Więcej informacji o zmianach w przepisach w 2026 roku znajdziesz w komunikacie: Wybrane aspekty zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(BRD KGP)

Grafika przedstawia ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Treść znajdująca się na grafikach zawarta jest w artykule i w artykule, do którego prowadzi załączony do tego tekstu link.

Grafika przedstawia ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Treść znajdująca się na grafikach zawarta jest w artykule i w artykule, do którego prowadzi załączony do tego tekstu link.

Powrót na górę strony