Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Data publikacji 02.03.2026 Przypominamy - od 3 marca 2026 r. policjant zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiące w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h nie tylko na obszarze zabudowanym, ale także na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Ponadto od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

To ważne zmiany, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Policjanci nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierujących, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Więcej informacji o zmianach w przepisach w 2026 roku znajdziesz w komunikacie: Wybrane aspekty zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.