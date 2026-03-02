Sądowy finał największej sprawy związanej z nielegalnym obrotem paliwami Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli wielowątkowe śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami oraz wyłudzeniami podatku VAT. W sprawie Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu trzy akty oskarżenia obejmujące łącznie 17 osób. Postępowanie dotyczy jednego z największych w kraju procederów paliwowych, w wyniku którego Skarb Państwa został narażony na straty sięgające setek milionów złotych.

Prowadzone od 2013 roku śledztwo obejmowało działalność grupy przestępczej funkcjonującej w latach 2011–2016 na terenie Polski, Niemiec, Czech oraz innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy wprowadzali na polski rynek paliwa płynne bez uiszczania należnego podatku VAT i akcyzy. Ponadto poświadczali nieprawdę w dokumentacji finansowo-księgowej jak również „prali” pieniądze pochodzące z przestępstw skarbowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy mechanizm polegał na dokumentowaniu fikcyjnych transakcji przy wykorzystaniu blisko 11900 faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 1,29 miliarda złotych netto. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w proceder wpłynęły środki pochodzące z przestępstw w łącznej wysokości ponad 1,5 miliarda złotych, które następnie transferowano, w tym na zagraniczne rachunki bankowe, w celu utrudnienia ustalenia ich źródła. W konsekwencji Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości blisko 300 milionów złotych.

Jak wskazano w akcie oskarżenia, olej napędowy i benzyna były nabywane od podmiotów zarejestrowanych na terytorium Niemiec, a następnie wprowadzane do obrotu w Polsce z wykorzystaniem spółek posiadających status zarejestrowanego odbiorcy oraz szeregu pośredników pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej. Transport paliw odbywał się bezpośrednio z baz załadunkowych w Niemczech do miejsc prowadzenia działalności przez główny podmiot, z pominięciem spółek wskazanych na fakturach i dokumentach przewozowych CMR. Członkowie grupy z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Postępowanie w tej sprawie miało charakter międzynarodowy i było realizowane we współpracy z organami ścigania innych państw, w tym w ramach wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego powołanego przy Eurojust z siedzibą w Hadze.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu trzech aktów oskarżenia (w latach 2023, 2025 i 2026) obejmujących 17 podejrzanych w wieku od 34 do 77 lat, którym zarzucono popełnienie łącznie 54 przestępstw.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)