Zatrzymany Naser Z. podejrzany o udział w gangu z Malmoe

Data publikacji 05.03.2026

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali wczoraj w Warszawie poszukiwanego obywatela Szwecji, Nasera Z. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez szwedzką prokuraturę w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o przestępczość narkotykową. Działania były wynikiem dobrej współpracy funkcjonariuszy CBŚP ze szwedzką Policją.