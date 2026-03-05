Zatrzymany Naser Z. podejrzany o udział w gangu z Malmoe - AktualnościPolicja.pl

Zatrzymany Naser Z. podejrzany o udział w gangu z Malmoe

Data publikacji 05.03.2026
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali wczoraj w Warszawie poszukiwanego obywatela Szwecji, Nasera Z. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez szwedzką prokuraturę w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o przestępczość narkotykową. Działania były wynikiem dobrej współpracy funkcjonariuszy CBŚP ze szwedzką Policją.

Film Zatrzymany Naser Z. podejrzany o udział w gangu z Malmoe

