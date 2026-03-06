Świat zabłyśnie na niebiesko - międzynarodowa kampania INTERPOL-u Remembering Fallen Officers Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj W prawie 100 krajach członkowskich INTERPOL-u w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Funkcjonariuszach siedziby Policji najważniejsze budynki, instytucje i obiekty ważne dla kultury rozświetlą się niebieskim światłem. W ten sposób policjanci na całym świecie uczczą swoje koleżanki i kolegów, którzy oddali życie na służbie. Pamięć o Tych, którzy wypełnili do końca rotę policyjnego ślubowania, nigdy nie zgaśnie.

Do końca zbliża się dwumiesięczna międzynarodowa kampania INTERPOL-u „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach” zapoczątkowana 7 stycznia. Inicjatywa ta jest wyrazem wspólnej pamięci, solidarności i szacunku wobec tych, którzy zapłacili za bezpieczeństwo innych najwyższą cenę. W tym czasie za pośrednictwem kont społecznościowych INTERPOL udostępniał zdjęcia i historie wraz z refleksjami policjantów z całego świata - w tym także z Polski - na temat tego, co oznacza dla nich policyjna służba. Była to też okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania i zagrożenia, z jakimi na co dzień mierzą się funkcjonariusze na całym świecie.

Zwieńczeniem kampanii jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach, który został ustanowiony przez INTERPOL 7 marca. Tego dnia, na całym świecie, charakterystyczne budowle zostaną podświetlone na niebiesko, a najwyżsi rangą urzędnicy uczczą minutą ciszy pamięć poległych funkcjonariuszy. To szczególny moment dla wszystkich policjantów. W różnych strefach czasowych, w różnych językach i mundurach, funkcjonariusze zatrzymają się na chwilę, by w ciszy oddać hołd swoim koleżankom i kolegom, którzy zginęli pełniąc służbę.

Już dziś, 6 marca po zmierzchu, wiele budynków i pomników zacznie rozświetlać się na niebiesko. Ten kolor to symbol jedności ponad granicami oraz znak, że policyjna służba ma wymiar nie tylko krajowy, lecz także międzynarodowy. Gdy ginie jeden funkcjonariusz, strata ta nie dotyczy wyłącznie jednostki czy danego państwa. Odczuwalna jest w całej policyjnej rodzinie. Ze względu na strefy czasowe budynki w niektórych krajach już podświetlone. Tak jest np. w Nowej Zelandii, gdzie już od wczorajszego wieczoru naszego czasu podświetlony został budynek Sky Tower w Auckland.

W Polsce również pamiętamy o naszych poległych koleżankach i kolegach. Wspominamy tych, którzy byli naszymi przyjaciółmi, których znaliśmy osobiście, z którymi pełniliśmy służbę, dzieliliśmy codzienne obowiązki. Tych, którzy podjęli ryzyko, ponieważ wierzyli w sens służby drugiemu człowiekowi.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Funkcjonariuszach to nie tylko symboliczny hołd dla tych, co zginęli na służbie, ale także wyraz wsparcia dla rodzin poległych oraz dla policjantów, którzy każdego dnia wykonują swoje obowiązki. To moment, w którym uświadamiamy sobie, że bezpieczeństwo publiczne i wzajemne zaufanie są wartościami, które łączą policjantów na całym świecie.

Dziś stoimy razem w ciszy. Niebieskie światła, które rozbłysną w wielu miejscach na świecie, będą przypomnieniem, że pamięć o naszych poległych koleżankach i kolegach trwa.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

