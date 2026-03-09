O bezpieczeństwie transgranicznym podczas czesko-polskiego spotkania służb Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ołomuńcu brig. gen. Mgr. Tomáša Landsfelda wzięła udział w czesko-polskim spotkaniu w sprawie współpracy Policji i bezpieczeństwa mieszkańców na terenach przygranicznych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych województwa opolskiego, dolnośląskiego oraz z Czech, a także przedstawiciele polskich i czeskich służb celnych.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla policjantów z Polski i Czech, którzy każdego dnia współpracują i wymieniają się informacjami, aby zapewnić je po obu stronach granicy. Wieloletnie współdziałanie w zapewnieniu bezpieczeństwa wiele razy skutkowało zatrzymaniem podejrzanych o różnego rodzaju przestępstwa czy pomocą dla mieszkańców rejonu przygranicznego.

Aby współpraca policjantów była jeszcze skuteczniejsza, w czeskiej miejscowości Lipová odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ołomuńcu brig. gen. Mgr. Tomáša Landsfelda udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala wraz z Komendantami Policji z Nysy, Prudnika, Głubczyc, Kędzierzyna-Koźla, Kłodzka oraz Ząbkowic Śląskich.

W międzynarodowym spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele polskiej i czeskiej Policji, uczestniczyli również szefowie Policji z Jasennika i Bruntala, a także przedstawiciele Straży Granicznej z Kłodzka oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu i Urzędu Celnego w Ostrawie.

Podczas wystąpień omówiona została nie tylko dotychczasowa międzynarodowa współpraca pomiędzy polską i czeską Policją, ale także kierunki działań skierowane na przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej wymagają ciągłej wymiany doświadczeń i rozszerzenia współpracy pomiędzy opolską Policją a Urzędem Celnym w Ostrawie. Kolejnymi bardzo ważnymi tematami, które zostały omówione, było prowadzenie transgranicznych działań, wspólnych służb oraz ćwiczeń dowódczo-sztabowych.

Konferencja była idealną okazją na zacieśnienie współpracy w budowaniu relacji zawodowych oraz wymiany doświadczeń w obszarze działań polskiej i czeskiej Policji.