Wysokie mandaty, punkty karne i utrata prawa jazdy za nadmierną prędkość Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj 41-letni kierowca Porsche, w obszarze zabudowanym, pędził aż o 86 km/h szybciej niż pozwalają przepisy. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych i 15 punktami karnymi. Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego stracił również prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami także 7 innym kierowcom, którzy poza obszarem zabudowanym, na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej, znacznie przekroczyli prędkość.

Lekceważenie obowiązujących przepisów ruchu drogowego to nie tylko mandat, czy punkty karne, to przede wszystkim stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych użytkowników dróg. Nadmierna prędkość nie daje nam szans na prawidłową reakcję, co w konsekwencji może doprowadzić do tragicznych skutków.

Policjanci ruchu drogowego starają się przeciwdziałać niebezpiecznym, czy agresywnym zachowaniom na drodze. Tylko podczas minionego weekendu, funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie zatrzymali 8 praw jazdy, w tym 7 kierującym, którzy nie stosowali się do nowych przepisów dotyczących ograniczeń prędkości. Poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej jechali zdecydowanie za szybko.

W sobotę 7 marca br. po godzinie 10.00, w miejscowości Wylewa, na drodze wojewódzkiej nr 835, policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zatrzymali do kontroli Porsche. W miejscu, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h, jechał z prędkością 136 km/h.

41-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego stracił prawo jazdy, a za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 15 punktami karnymi.

Tego samego dnia, w miejscowości Rudka, na drodze wojewódzkiej nr 835, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej BMW. Kierujący, poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, miał na liczniku 141 km/h.

26-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, 13 punktami karnymi, a także stracił prawo jazdy.

W niedzielę 8 marca przed godzinie 13.00 funkcjonariusze zatrzymali dwóch innych kierowców, którzy zlekceważyli nowe przepisy. W miejscowości Zabrnie, o 72 km/h przekroczył dozwoloną prędkość kierujący Cuprą. 36-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego pędził z prędkością 162 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.

Po godzinie 11.00, w miejscowości Grębów, poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, kierujący motocyklem miał na liczniku 155 km/h. 28-letni mieszkaniec Stalowej Woli otrzymał mandat w wysokości 2 tysięcy złotych i 14 punktów karnych.

Obaj kierowcy stracili również swoje prawa jazdy.

( KWP w Rzeszowie / kp)

