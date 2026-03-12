Polsko-litewskie rozmowy w Komendzie Głównej Policji: Doświadczenia z Prezydencji i projekt COBALT na celowniku
W dniach 9–10 marca 2026 roku w Komendzie Głównej Policji gościła delegacja litewskiej Policji. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej oraz finalizacja kluczowych ustaleń w ramach transgranicznego projektu COBALT.
Europejskie partnerstwo w praktyce
Litewską delegację, w skład której weszli Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz szefowie komórek odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową, przyjął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W rozmowach uczestniczyło również kierownictwo Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Głównego Sztabu Policji KGP – jednostek, które brały bezpośredni udział w realizacji zadań wynikających z polskiej Prezydencji w 2025 roku.
Wizyta miała szczególne znaczenie w kontekście kalendarza unijnego. Litwa przygotowuje się do objęcia Prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2027 roku, działając w ramach trio z Irlandią i Grecją. Polska strona, która przewodziła Radzie w pierwszej połowie 2025 roku (jako część trio Polska - Dania - Cypr), stała się dla partnerów z Wilna naturalnym źródłem eksperckiej wiedzy.
Bezpieczeństwo, merytoryka i organizacja na najwyższym poziomie
Podczas spotkań polscy funkcjonariusze szczegółowo omówili merytoryczne i organizacyjne aspekty przygotowań do Przewodnictwa. Eksperci z KGP przybliżyli litewskim partnerom:
- zastosowane rozwiązania prawne i kadrowe,
- mechanizmy koordynacji prac na forum Unii Europejskiej,
- priorytety i osiągnięcia polskiej Prezydencji
Jako przykłady dobrych praktyk przywołano organizację kluczowych wydarzeń z 2025 roku, w tym posiedzeń zarządów agencji CEPOL (maj) i EUROPOL (czerwiec) oraz Spotkania Europejskich Szefów Policji, które odbyło się w kwietniu ubiegłego roku.
Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP zaprezentowali kwestie bezpieczeństwa. Omówiono podział zadań między służbami a organizatorami wydarzeń, zabezpieczanie miejsc spotkań oraz realizację policyjnych eskort i pilotaży dla zagranicznych delegatów.
Bilans polskiej Prezydencji
Polska Prezydencja, trwająca 179 dni, była potężnym wyzwaniem logistycznym, poprzedzonym ponad 400-dniowym okresem przygotowań. W tym czasie polska Policja zorganizowała:
- 13 spotkań krajowych,
- 11 spotkań zagranicznych.
Do największych sukcesów polskiej Policji podczas Prezydencji w Radzie UE zaliczyć należy:
- przyjęcie 5 Konkluzji Rady UE, dotyczących tematyki m.in. zwalczania nielegalnego obrotu bronią, zwalczania handlu ludźmi, przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE podczas imprez masowych, udoskonalenia EMPACT oraz zwalczania przestępczości w kolejnym cyklu EMPACT, jak również przyjęcie Paktu przeciwko zagrożeniom związanym z narkotykami syntetycznymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi w UE;
- Przyjęcie przez szefów policji europejskich Wspólnej Deklaracji dotyczącej kluczowej roli i przyszłego rozwoju Europolu w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie;
- Podpisanie porozumienia dotyczącego aplikacji FAVI z Europolem;
- Przyjęcie pierwszej polskiej Rezolucji ONZ związanej z działalnością organów ścigania;
- Publikacja raportu SOCTA przez EUROPOL i przyjęcie wynikających z niego Konkluzji;
- Rozwinięcie międzynarodowego dialogu z kluczowymi partnerami strategicznymi.
Wizyta litewskiej delegacji to kolejny etap dzielenia się tą specjalistyczną wiedzą - wcześniej, w czerwcu 2025 roku, z polskich doświadczeń korzystali już przedstawiciele policji z Irlandii oraz Cypru (którego Prezydencja trwa obecnie i zakończy się w czerwcu 2026 roku).
Dalsze kroki w projekcie COBALT
Równolegle z rozmowami o Prezydencji, toczyły się prace nad Komponentem I projektu COBALT. Funkcjonariusze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wraz z litewskimi odpowiednikami wypracowali kompromis dotyczący nowej wersji umowy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości oraz wspólnych działań w strefach przygranicznych.
Dzięki rozwiązaniu dotychczasowych wątpliwości redakcyjnych usunięto ostatnie bariery formalne. Pozwoli to na rychłe rozpoczęcie oficjalnych negocjacji nad nowym porozumieniem na szczeblu ministerialnym.
(BMWP KGP)
Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.