Polsko-litewskie rozmowy w Komendzie Głównej Policji: Doświadczenia z Prezydencji i projekt COBALT na celowniku Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj W dniach 9–10 marca 2026 roku w Komendzie Głównej Policji gościła delegacja litewskiej Policji. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej oraz finalizacja kluczowych ustaleń w ramach transgranicznego projektu COBALT.

Europejskie partnerstwo w praktyce

Litewską delegację, w skład której weszli Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz szefowie komórek odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową, przyjął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W rozmowach uczestniczyło również kierownictwo Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Głównego Sztabu Policji KGP – jednostek, które brały bezpośredni udział w realizacji zadań wynikających z polskiej Prezydencji w 2025 roku.

Wizyta miała szczególne znaczenie w kontekście kalendarza unijnego. Litwa przygotowuje się do objęcia Prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2027 roku, działając w ramach trio z Irlandią i Grecją. Polska strona, która przewodziła Radzie w pierwszej połowie 2025 roku (jako część trio Polska - Dania - Cypr), stała się dla partnerów z Wilna naturalnym źródłem eksperckiej wiedzy.

Bezpieczeństwo, merytoryka i organizacja na najwyższym poziomie

Podczas spotkań polscy funkcjonariusze szczegółowo omówili merytoryczne i organizacyjne aspekty przygotowań do Przewodnictwa. Eksperci z KGP przybliżyli litewskim partnerom:

zastosowane rozwiązania prawne i kadrowe,

mechanizmy koordynacji prac na forum Unii Europejskiej,

priorytety i osiągnięcia polskiej Prezydencji

Jako przykłady dobrych praktyk przywołano organizację kluczowych wydarzeń z 2025 roku, w tym posiedzeń zarządów agencji CEPOL (maj) i EUROPOL (czerwiec) oraz Spotkania Europejskich Szefów Policji, które odbyło się w kwietniu ubiegłego roku.

Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP zaprezentowali kwestie bezpieczeństwa. Omówiono podział zadań między służbami a organizatorami wydarzeń, zabezpieczanie miejsc spotkań oraz realizację policyjnych eskort i pilotaży dla zagranicznych delegatów.

Bilans polskiej Prezydencji

Polska Prezydencja, trwająca 179 dni, była potężnym wyzwaniem logistycznym, poprzedzonym ponad 400-dniowym okresem przygotowań. W tym czasie polska Policja zorganizowała:

13 spotkań krajowych,

11 spotkań zagranicznych.

Do największych sukcesów polskiej Policji podczas Prezydencji w Radzie UE zaliczyć należy:

przyjęcie 5 Konkluzji Rady UE, dotyczących tematyki m.in. zwalczania nielegalnego obrotu bronią, zwalczania handlu ludźmi, przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE podczas imprez masowych, udoskonalenia EMPACT oraz zwalczania przestępczości w kolejnym cyklu EMPACT, jak również przyjęcie Paktu przeciwko zagrożeniom związanym z narkotykami syntetycznymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi w UE;

Przyjęcie przez szefów policji europejskich Wspólnej Deklaracji dotyczącej kluczowej roli i przyszłego rozwoju Europolu w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie;

Podpisanie porozumienia dotyczącego aplikacji FAVI z Europolem;

Przyjęcie pierwszej polskiej Rezolucji ONZ związanej z działalnością organów ścigania;

związanej z działalnością organów ścigania; Publikacja raportu SOCTA przez EUROPOL i przyjęcie wynikających z niego Konkluzji;

Rozwinięcie międzynarodowego dialogu z kluczowymi partnerami strategicznymi.

Wizyta litewskiej delegacji to kolejny etap dzielenia się tą specjalistyczną wiedzą - wcześniej, w czerwcu 2025 roku, z polskich doświadczeń korzystali już przedstawiciele policji z Irlandii oraz Cypru (którego Prezydencja trwa obecnie i zakończy się w czerwcu 2026 roku).

Dalsze kroki w projekcie COBALT

Równolegle z rozmowami o Prezydencji, toczyły się prace nad Komponentem I projektu COBALT. Funkcjonariusze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wraz z litewskimi odpowiednikami wypracowali kompromis dotyczący nowej wersji umowy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości oraz wspólnych działań w strefach przygranicznych.

Dzięki rozwiązaniu dotychczasowych wątpliwości redakcyjnych usunięto ostatnie bariery formalne. Pozwoli to na rychłe rozpoczęcie oficjalnych negocjacji nad nowym porozumieniem na szczeblu ministerialnym.

( BMWP KGP)

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.