Areszt tymczasowy dla sprawców brutalnego rozboju w Soninie Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Do 25 lat pozbawienia wolności grozi obywatelom Ukrainy podejrzanym o brutalny rozbój, do jakiego doszło w połowie grudnia 2024 roku w Soninie. Sprawcy skrępowali właściciela oraz przebywającego pod jego opieką 12-latka. Następnie używając przemocy i gróźb pozbawienia życia skradli pieniądze oraz wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 196 tys. zł. Efektem intensywnej pracy prokuratora nadzorującego śledztwo, funkcjonariuszy Policji z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie, Biura Kryminalnego KGP, przy współpracy z ukraińskimi organami ścigania, było ustalenie sprawców. Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prowadzą śledztwo dotyczące rozboju, do jakiego doszło w połowie grudnia 2024 r., w miejscowości Sonina. (Włamanie do domu w Soninie. Policjanci pracują nad zatrzymaniem sprawców).

W nocy, z 16 na 17 grudnia 2024 roku, pięciu zamaskowanych sprawców, działając wspólnie i w porozumieniu, włamało się do domu 49-letniego mieszkańca Soniny. Następnie skrępowali pokrzywdzonego, grozili mu pozbawieniem życia przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów - noża i młotka, używali wobec niego siły fizycznej oraz polewali go gorącą wodą. Sprawcy skrępowali także przebywającego pod jego opieką 12-letniego chłopca.

W wyniku ich działania, 49-latek podał napastnikom kod do sejfu, z którego skradli pieniądze oraz wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 196 tys. zł.

Ze względu na rangę zdarzenia oraz charakter tego przestępstwa od samego początku funkcjonariusze podejmowali szereg działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawców napadu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie na potrzeby postępowania powołana została grupa śledcza, w skład której wchodzili doświadczeni funkcjonariusze pionu kryminalnego.

W toku postępowania nadzorowanego przez prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, przy udziale funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, wykonano liczne czynności procesowe, jak również pozaprocesowe, weryfikując liczne wersje śledcze. Ponadto przy współpracy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nawiązano kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Śledztw Strategicznych Ukrainy w obwodzie lwowskim oraz Wydziału Śledczego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie lwowskim.

W ramach prowadzonych czynności policjanci ustalili mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem, którymi okazali się trzej obywatele Ukrainy w wieku 36, 40 i 48 lat.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratowi nadzorującemu śledztwo na przedstawienie zarzutów trzem podejrzewanym, m.in. pozbawienia wolności pokrzywdzonego ze szczególnym udręczeniem oraz dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów - noży i młotka. To przestępstwo charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem społecznej szkodliwości, łączącej rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, pozbawieniem wolności oraz naruszeniem nietykalności.

Sąd uwzględnił w całości wszystkie wnioski prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych na okres 3 miesięcy. Z trzecim mężczyzną dotychczas nie wykonano czynności procesowych z uwagi na fakt, że pozostaje on poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i w dalszym ciągu realizowane są czynności w kierunku pozostałych osób biorących udział w tym zdarzeniu. W sprawie niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.